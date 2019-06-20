В спортивном лагере «Родничок» прошел Олимпийский день

Сегодня, 20 июня, спортивно-оздоровительный лагерь «Родничок» был полон спортивных баталий, встреч с именитыми спортсменами и эмоций настоящего спортивного праздника. Для участников первой смены лагеря прошло празднование XXX Всероссийского олимпийского дня.

Гостями первого сезона стали участник Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002), мастер спорта России международного класса, старший тренер Академии зимних видов спорта по лыжным гонкам Николай Большаков, участник двух зимних Олимпийских игр в Турине (2006) и Ванкувере (2010), заслуженный мастер спорта России по бобслею Роман Орешников и участник Олимпийских игр в Сиднее (2000) и Афинах (2004), мастер спорта России международного класса Алексей Ковригин.

Торжественное открытие праздника началось с награждения лучших спортсменов по итогам первой смены. Награды ребята получили из рук олимпийцев. Затем прошло праздничное выступление юных спортсменов из отделений скелетона и художественной гимнастики. Девочки устроили по-настоящему феерическое шоу на футбольном поле, в котором приняли участие более ста человек одновременно.

Продолжился праздник общением в режиме пресс-конференции с олимпийцами края. Профессиональные спортсмены познакомили ребят со своими видами спорта, ответили на вопросы, провели автограф- и фотосессии.

Роман Орешников рассказал о подготовке в бобслее, познакомил слушателей с основными задачами, стоящими перед начинающими бобслеистами.

В формате дружеского общения Николай Большаков рассказал о лыжных гонках и дал советы, как выбрать лыжи начинающему спортсмену.

Алексей Ковригин поделился воспоминаниями, почему он в детстве выбрал в качестве спортивного увлечения плавание, отдельно остановился на роли тренера в тренировочном процессе и необходимости особого трудолюбия у спортсмена.

Также гости рассказали о том, как они попали в спортивные секции и как делали свои первые шаги в спорте, о сложностях спортивной жизни. В конце праздника олимпийцы очень активно поучаствовали вместе с детьми в эстафетах в качестве капитанов команд.

Отметим, в структурном подразделении Академии летних видов спорта спортивно-оздоровительном лагере «Родничок» на протяжении всего летнего периода обеспечиваются полноценный отдых детей и подростков, профилактика заболеваний, занятия физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни и развитие творческого потенциала.

Традиционно в период летней кампании празднование Олимпийского дня проходит в рамках каждой смены отраслевых спортивных лагерей «Родничок» и «Факел».