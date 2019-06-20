В спортивном лагере «Родничок» прошел Олимпийский день - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 июня 2019 16:14Красноярский край

В спортивном лагере «Родничок» прошел Олимпийский день

23 июня Олимпийский день пройдет в лагере «Факел» в Подгорном. Для участников смены пройдет пресс-конференция с титулованными спортсменами, соревнования по пятиборью, а также торжественная линейка.

Сегодня, 20 июня, спортивно-оздоровительный лагерь «Родничок» был полон спортивных баталий, встреч с именитыми спортсменами и эмоций настоящего спортивного праздника. Для участников первой смены лагеря прошло празднование XXX Всероссийского олимпийского дня.

Гостями первого сезона стали участник Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити (2002), мастер спорта России международного класса, старший тренер Академии зимних видов спорта по лыжным гонкам Николай Большаков, участник двух зимних Олимпийских игр в Турине (2006) и Ванкувере (2010), заслуженный мастер спорта России по бобслею Роман Орешников и участник Олимпийских игр в Сиднее (2000) и Афинах (2004), мастер спорта России международного класса Алексей Ковригин.

Торжественное открытие праздника началось с награждения лучших спортсменов по итогам первой смены. Награды ребята получили из рук олимпийцев. Затем прошло праздничное выступление юных спортсменов из отделений скелетона и художественной гимнастики. Девочки устроили по-настоящему феерическое шоу на футбольном поле, в котором приняли участие более ста человек одновременно.

Продолжился праздник общением в режиме пресс-конференции с олимпийцами края. Профессиональные спортсмены познакомили ребят со своими видами спорта, ответили на вопросы, провели автограф- и фотосессии.

Роман Орешников рассказал о подготовке в бобслее, познакомил слушателей с основными задачами, стоящими перед начинающими бобслеистами.

В формате дружеского общения Николай Большаков рассказал о лыжных гонках и дал советы, как выбрать лыжи начинающему спортсмену.

Алексей Ковригин поделился воспоминаниями, почему он в детстве выбрал в качестве спортивного увлечения плавание, отдельно остановился на роли тренера в тренировочном процессе и необходимости особого трудолюбия у спортсмена.

Также гости рассказали о том, как они попали в спортивные секции и как делали свои первые шаги в спорте, о сложностях спортивной жизни. В конце праздника олимпийцы очень активно поучаствовали вместе с детьми в эстафетах в качестве капитанов команд.

Отметим, в структурном подразделении Академии летних видов спорта спортивно-оздоровительном лагере «Родничок» на протяжении всего летнего периода обеспечиваются полноценный отдых детей и подростков, профилактика заболеваний, занятия физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни и развитие творческого потенциала.

Традиционно в период летней кампании празднование Олимпийского дня проходит в рамках каждой смены отраслевых спортивных лагерей «Родничок» и «Факел».

13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
16/06 19:18Теннис
Остров возвращения. Шарапова сыграет на Мальорке – впервые с января этого года!Спустя почти пять месяцев Мария Шарапова вновь выйдет на корт. На этой неделе экс-первая ракетка мира выступит на турнире в Испании – на Мальорке. «Советский спорт» – о том, что это значит. И почему возвращение россиянки так затянулось.
19/06 21:00Футбол
Rammstein и День железнодорожника – засады календаря РПЛВ среду тульский «Арсенал» узнал, что во втором отборочном раунде Лиги Европы сыграет с победителем пары «Нефтчи» – «Сперанца».
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
19/06 17:10Футбол
Андрей Червиченко: Всегда называл Глушакова заблудившимся в лабиринтеБывший президент красно-белых не удивлен уходу Глушакова из «Спартака».
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
19/06 19:30Футбол
«Президенту «Крузейро» сейчас достается: продали Мурило в «Локо» по цене банана»«Локомотив» на пять лет подписал 22-летнего бразильского защитника Мурило, но главный тренер команды Юрий Семин честно признался, что не видел этого парня в деле и не взял его на первый сбор.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
19/06 19:00Хоккей
Кирилл и Софья! Mastercard и КХЛ наградили Бесценного Игрока и Бесценного Болельщика сезонаВ подмосковной Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона КХЛ. В ней приняли участие звезды хоккея и шоу-бизнеса, партнеры КХЛ, журналисты и блогеры.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
18/06 07:11Хоккей
Письма, скандалы, ни одной победы над призерами. Всё о последней победе ЦСКА в чемпионате СССРЧемпионат СССР-1988/89 подвел черту гегемонии ЦСКА, которая растянулась на 13 лет. Почему-то ту команду Виктора Тихонова считают едва ли не сильнейшей за все годы его работы. На самом же деле это отнюдь не так. К тому времени красно-синий корабль изрядно накренился, и лишь нестабильность соперников не позволила ему затонуть.
15/06 11:00Хоккей
Настоящий индеец! Кто привел «Сент-Луис» к победе (это сказка!)А самое удивительное то, что тренер встал у руля команды, когда она была на последнем месте в НХЛ.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
19/06 14:08Футбол
Евгений Кафельников: Глушаков покинул «Спартак»? Абонемент я все равно не куплюЭкс-первая ракетка мира и большой поклонник красно-белых прокомментировал расторжение столичным клубом контракта с Денисом Глушаковым.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
15/06 07:00Хоккей
Рассказ о Максиме Соколове – вратаре республики. Он был очень крутМы всем сердцем разделяем горе, которое пришло в семью Максима Соколова. И нам очень хочется его поддержать. Мы вспомнили, каким крутым вратарем он был. Его любила вся страна.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
20/06 17:00Хоккей
Эксклюзив! Иван Барбашев: Наш Кубок Стэнли – не сказка. Это история про работу23-летний нападающий «Сент-Луиса», один из двух российских обладателей Кубка Стэнли-2019 (наряду с Владимиром Тарасенко), рассказал нашему корреспонденту о чемпионском параде, финальной серии с «Бостоном» и преображении команды, которая за полгода до первого в своей истории титула занимала последнее место в НХЛ.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
Новости
17:36 Хоккей Эдлер подписал новый контракт с «Ванкувером»
17:21 Футбол «Краснодар» снова пытается подписать Де Вильену
17:03 Футбол Александр Головин: Все мои мысли связаны с «Монако»
16:41 Легкая атлетика Сергей Шубенков: Хочется выступать не под белым квадратиком, а под своим флагом
16:39 Хоккей Форвард Иван Барбашев рассказал, как жил в США без денег
16:31 Хоккей Барбашев рассказал, как «Сент-Луису» удалось выиграть Кубок Стэнли
16:22 ММА Нурмагомедов начнет подготовку к поединку с Порье в начале июля
16:19 Хоккей Барбашев о своем падении на параде: «А что есть такой ролик? Хах!»
16:14 Футбол Виталий Денисов подписал контракт с «Рубином»
15:46 Футбол ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара
15:30 Футбол Гендиректор «Зенита»: Обсуждаем с Маркизио, что делать дальше
15:15 Футбол Зинченко подписал новый контракт с «Манчестер Сити»
14:56 Футбол Льоренте перешел из «Реала» в «Атлетико»
14:44 Футбол Мархель назначен главным тренером сборной Белоруссии
14:36 Хоккей Гомоляко назначен генеральным директором ХК «Сочи»
14:26 Волейбол Тренер сборной России: Не вижу ничего зазорного в том, что команду тренирует финн
14:19 Хоккей Владислав Третьяк: Бобровский резче Василевского, но Андрей выбирает более правильную позицию
14:13 Футбол Тен Хаг подписал новый контракт с «Аяксом»
14:07 Футбол «Тамбов» разгромил белорусский клуб в контрольном матче
14:03 Футбол Артем Дзюба: Большая благодарность Путину за чемпионат мира в России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика