Вера Бирюкова и Анастасия Шишмакова стали чемпионками Европейских игр - Советский спорт
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24 июня 2019 06:17Омская область

Вера Бирюкова и Анастасия Шишмакова стали чемпионками Европейских игр

Наши спортсменки первенствовали в составе сборной России в упражнении с пятью мячами.

В Минске продолжаются II Европейские игры, в которых участвуют около 4000 участников из 50-ти стран Европы, соревнуясь в 19-ти видах спорта. Сегодня на «Минск-Арене» прошли соревнования по художественной гимнастике в групповых упражнениях. В составе сборной России выступали представительницы Омской области – олимпийская чемпионка Вера Бирюкова и чемпионка мира Анастасия Шишмакова. Россиянки в упражнении с пятью мячами выходили на ковер последними, зная результаты соперниц. Наша команда выступила блестяще, набрав 27,300 балла. Второе место заняла Болгария (26,800), третье – Белоруссия (26,150). А вот во втором упражнении – с тремя обручами и четырьмя булавами – уже наши соперницы оказались более удачливыми: сборная России оказалась пятой, набрав 24,400 балла. Чемпионками стали белоруски, которые завоевали «золото» и по сумме многоборья (52,600). Наша команда по итогам двух видов оказалась третьей (общий балл – 51,700). Напомним, что днем ранее заслуженный мастер спорта, омичка Виталина Бацарашкина в паре с иркутянином Артёмом Черноусовым стала чемпионкой в стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров. Сегодня в индивидуальной стрельбе из пневматического пистолета с 10-ти метров наша спортсменка заняла четвертое место. Омскую область на Европейских играх помимо Виталины Бацарашкиной, Веры Бирюковой и Анастасии Шишмаковой, представляют гребцы Анастасия Панченко, Вера Собетова, Роман Аношкин и Владислав Литовка, аэробист Роман Семёнов. На Играх выступают и еще две воспитанницы омского спорта – Екатерина Поляшова (баскетбол 3х3, Новосибирская область) и Кристина Сивкова (легкая атлетика, Москва). На соревнованиях также работают тренеры Александр Шишкин (гребля на байдарках) и Алёна Диколенко (аэробика). Сборная России по баскетболу 3х3 завершила групповой этап на втором месте. Четвертьфинал пройдет 24 июня. Сборная России по легкой атлетике преодолела первый раунд плей-офф и вышла в полуфинал.

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