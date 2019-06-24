Соревнования по выездке состоялись на Сахалине

Это вид конного спорта, а также искусство управления лошадью, высшая школа верховой езды. В соревнованиях приняло участие рекордное количество пар - больше пятидесяти. Они представили 5 конноспортивных клуба острова из Корсаковского, Анивского районов, а также села Ласточка и Южно- Сахалинска. Оценивали умения островитян судьи всероссийской категории, которые прибыли из Москвы и Приморского края. - Впервые представлены сразу несколько дисциплин в детских категориях ««Предварительный приз А. Дети», «Предварительный приз B. Дети», а также «Предварительный приз. Юноши», «Малый приз» и «Средний приз», - отметила главный судья соревнований Людмила Петушкова. Кроме этого, спортсмены показали себя в дисциплине «Элементарная езда» и заездах начального уровня, в которых участвуют молодые лошади трех, четырех и пяти лет. - Максимально сложными дисциплинами являются «Средний приз» и «Малый приз» - в них участвуют взрослые. Они определяют уровень подготовки как лошади, так и всадника. Впервые на нашем острове можем оценить качество такой подготовки. Взрослый всадник едет на жеребце и это тоже накладывает свои сложности, - отметила президент федерации конного спорта Сахалинской области Татьяна Литвинова. В самой сложной дисциплине соревнований выступила Татьяна Атаманенко, которая уже представляла программу «Малый приз» в прошлом году. Однако, несмотря на опыт, у девушки не получилось выступить также идеально, как на тренировках. - Этот жеребец очень темпераментный, тут еще много других лошадей, он отвлекался и из-за этого были сбойчики. А по программе «Средний приз» мы выступали впервые, и она получилась намного лучше, он уже посмотрел на все, огляделся, выдохнул. Мы к этим состязаниям готовились год – это действительно очень сложно. Нужно делать пируэты, контрперемены на галопе и другие элементы, - поделилась участница соревнований. По итогам заездов в дисциплине «Предварительный приз. Юноши» первое место заняли Владимир Еремин с жеребцом Джет Аристократ.