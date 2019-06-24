Серебряный финиш чемпионата Европы

Свою лепту в победу в общекомандном зачёте внесли и новосибирцы. Саблист Вениамин Решетников стал единственным российским фехтовальщиком, который выиграл золотую награду в личном турнире. Ещё одну награду высшей пробы выиграла София Позднякова в составе сборной саблисток в командном турнире. В последний день турнира серебряную медаль Новосибирской области принесла Любовь Шутова. Вместе с подругами по сборной, наша шпажистка стала вице-чемпионкой Европы. Наши девушки уступили в финале сборной Польши лишь один укол на приоритете – 25:26.
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