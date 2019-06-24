Серебряный финиш чемпионата Европы - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 июня 2019 06:19Новосибирская область

Серебряный финиш чемпионата Европы

В субботу 22 июня в немецком городе Дюссельдорфе завершился чемпионат Европы по фехтованию, на котором сборная России одержала общекомандную победу, завоевав 9 медалей, из которых 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.

Свою лепту в победу в общекомандном зачёте внесли и новосибирцы. Саблист Вениамин Решетников стал единственным российским фехтовальщиком, который выиграл золотую награду в личном турнире. Ещё одну награду высшей пробы выиграла София Позднякова в составе сборной саблисток в командном турнире. В последний день турнира серебряную медаль Новосибирской области принесла Любовь Шутова. Вместе с подругами по сборной, наша шпажистка стала вице-чемпионкой Европы. Наши девушки уступили в финале сборной Польши лишь один укол на приоритете – 25:26.

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