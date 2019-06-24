Челябинец Антон Булаев – победитель Европейских олимпийских игр!

В соревнованиях по стрельбе из лука отличился челябинец Антон Булаев. Он завоевал золотую медаль с Натальей Андреевой в смешанных состязаниях в блочном луке.

Еще до старта соревнования по стрельбе из лука было очевидно, что российская пара Булаев / Андреева имеет большие шансы на успех. Титулованные спортсмены подтвердили свой статус, став чемпионами. Хотя судьба золотой медали висела на волоске.

Начала турнир российская пара лучников с четвертьфинала, в котором убедительно победила команду Германии (154:143). В полуфинале наши соотечественники также без видимых проблем разобрались с парой из Турции (152:145). А вот финал с голландцами получился драматичным и напряженным. Здесь исход победы решался на тай-брейке, в котором удачливее были россияне.

Отметим, что на II Европейских олимпийских играх выступают семь южноуральских спортсменов – Антон Булаев (стрельба из лука), Денис Ярцев (дзюдо), Анастасия Белякова (бокс), Владимир Иванов (бадминтон), Алексей Жердев (баскетбол 3х3), Дмитрий Мухомедьяров (велоспорт) и Евгений Плахутин (каратэ). К сожалению, дзюдоист Денис Ярцев не смог завоевать медали в личных состязаниях в категории до 73 кг, оставшись в шаге от бронзы, но у него еще есть шанс подняться на пьедестал почета в командных соревнованиях.