Сахалинцы успешно выступили на матчевой встрече с японскими боксёрами

Это уже четвёртый по счёту турнир двух соседних регионов. Первая матчевая встреча по боксу стартовала в 2017 году в Японии, затем эстафету перехватила Сахалинская область, встретив гостей на своей земле. После островитяне отправились с ответным визитом в Страну восходящего солнца. В этот раз на ринге встретились боксёры 15-18 лет и старше. Свою боевую технику и мощь продемонстрировали 10 пар. Поединки проходили в весовых категориях от 52 до 75 кг. Значимое событие для региона проходило при поддержке генерального спонсора мероприятия – Восточной горнорудной компании. Посмотреть захватывающие поединки председателя правительства региона Антон Зайцев, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин, генеральный консул Японии в Южно-Сахалинске Рюити Хирано, председатель Совета директоров ВГК Олег Мисевра, глава сахалинской федерации бокса, двукратный олимпийский чемпион Олег Саитов, вице-президент федерации бокса Хоккайдо Шимизу Масазуми, менеджер японской команды Кищи Кацуми и другие почётные гости. - Этот турнир стал для всех нас уже доброй традицией. Уверен, что наши отношения будут продолжаться и крепнуть. В ближайшее время мы начнём строить полноценный современный центр бокса имени Олега Элекпаевича Саитова. Думаю, что следующие международные матчевые встречи уже пройдут в новом комплексе. Хочу пожелать всем хорошего настроения и, чтобы все ваши мечты сбывались! Уверен, что сегодняшняя матчевая встреча подарит нам всем настоящий праздник, - отметил в приветственном слове Антон Зайцев.
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