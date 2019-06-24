Валерия Хайдарова – победительница первенства Европы

На коврах спорткомплекса «Pala Cattani» среди спортсменок до 18 лет в весовой категории до 40 кг победу одержала представительница краевой Академии борьбы им. Д.Г. Миндиашвили Валерия Хайдарова. В финале она одолела турчанку Зозан Акар. Бронзовыми призерами в этом весе стали Виолетта Семчова с Украины и итальянка Микела Чесса. Все десять принимавших участие в соревнованиях россиянок сумели подняться на пьедестал почета. В активе сборной России шесть золотых медалей, а также два серебра и две бронзы. Кстати, Валерия Хайдарова выиграла второй европейский титул в своей карьере. Спортсменка является победительницей первенства Европы среди участниц до 15 лет.
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