Омск примет этап Кубка России по шахматам - Советский спорт
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24 июня 2019 12:16Омская область

Омск примет этап Кубка России по шахматам

Спортсмены из 8-ми регионов будут бороться за призы Мемориала Якова Русакова.

Почти две недели – с 27 июня по 5 июля – в Омске будут выступать сильнейшие юные шахматисты из разных концов страны. 180 спортсменов, представляющих Омскую, Свердловскую, Волгоградскую и Новосибирскую области, Республику Тыва, Алтайский край, Ханты-Мансийский автономный округ и столичный регион, сойдутся в шахматных баталиях в спортивном комплексе Министерства спорта Омской области (пр. Мира, 1А).

Торжественное открытие соревнований состоится 27 июня в 10:30. Матчи будут стартовать с 10:00.

Медали разыграют среди юношей и девушек в четырех возрастных категориях: «до 9 лет», «до 11 лет», «до 13 лет» и «до 15 лет». В каждой из них есть свои фавориты и «темные лошадки». Так, например, в старшем возрасте на победу претендует призер всероссийских состязаний из Омской области Жанбота Камарова. Однако соперницы у нее будут не из простых, так что борьба предстоит жаркая.

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