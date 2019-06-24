В Омске стартовал XXIII Открытый областной турнир «Мемориал Александра Веретено»

Казань, Тюмень, Челябинск, Междуреченск, Новосибирск, Екатеринбург, Сургут, Кетово, Курган, Ханты-Мансийск и Омск – такова география участников нынешнего турнира. Всего в состязаниях примут участие около 50-ти спортсменов. Медали будут разыграны в двух возрастных категориях: «9-10 лет» и «14 лет и старше».

В первенстве выступят победители и призеры всероссийских соревнований Жасмин Алимжанова (Омск), Аделя Борисова (Казань) и другие юные теннисисты. За лидерство в чемпионате поборются омичи Арина Бабенко, Даниил Пащенко, тюменская спортсменка Полина Королькова, ханты-мансиец Александр Кривченков и другие.

Турнир стартовал сегодня и продлится до 28 июня. Начало матчей – в 9:00.