Омичи «отметились» на пьедестале в Новосибирске

Состязания проходили в Новосибирске с 20 по 22 июня. Омскую область на них представляли спортсмены Центра конного спорта и современного пятиборья Мария Родина, Анастасия Лазарева и Михаил Ключенко. Девушки боролись за награды в троеборье (плавание и комбайн, включавший бег и стрельбу). В итоге обеим удалось занять места на пьедестале. Анастасия Лазарева стала обладательницей серебряной медали, а Мария Родина завоевала «бронзу».

Кроме того, Мария Родина и Михаил Ключенко попробовали свои силы и в более сложной дисциплине – четырехборье, которая помимо плавания и комбайна (бег со стрельбой) включала фехтование. Марии удалось занять 2-е место. Михаилу до пьедестала не хватило совсем немного – в его активе 4-е и 5-е места.