Омский район в третий раз подряд выиграл «Королеву спорта» по мотокроссу

В Кормиловке завершились финальные соревнования по мотокроссу в зачет 49-го областного сельского спортивно-культурного праздника «Королева спорта – Русская Поляна-2019». Один из самых зрелищных видов программы собрал 13 команд, включая лидеров последних лет из Омского, Называевского, Кормиловского, Калачинского, Тюкалинского и Таврического районов.

Соревнования проводились в четырех классах: с объемом двигателя 250 куб. см (юниоры), 500 куб. см (мастер и открытый) и на мотоциклах с коляской. Среди юниоров лучший результат показал Даниил Бугакин из Называевского района, 2-е место занял Артём Дрык из Шербакульского, 3-е – Владислав Нефёдов из Кормиловского.

Среди мастеров победу одержал Александр Свириденко из Омского района, дважды в гонках опередивший Абая Сатыболдинова из Оконешниковского и Сергея Назарова из Калачинского. В самом престижном классе – открытом – чемпионом стал Павел Попов из Калачинского района. Серебряную медаль завоевал Иван Костюков из Омского, бронзовую – Константин Захаров из Тюклинского.

Наконец, в классе мотоциклов с колясками не было равных дуэту из Таврического района – Илье Смагину и Руслану Киселёву. Они дважды приезжали к финишу первыми, опережая своих земляков Сергея и Артура Лейсов, а также экипаж из Азовского района –Илью Арнаутова и Руслана Медведева.

В командном зачете наибольшее количество очков набрали представители Омского района (161). Лишь три балла им уступили спортсмены Называевского района, а замкнули тройку лучших мотокроссмены Таврического (145).

Также в десятку попали сборные Калачинского (142), Оконешниковского (137), Тюкалинского (127), Кормиловского (117), Нижнеомского (88), Большеуковского (61) и Шербакульского (44) районов.

Мотокросс стал 12-м видом программы «Королевы спорта – Русская Поляна-2019», где были разыграны медали областной спартакиады. Параллельно завершили турнир представители конного спорта. Далее лучших сельских спортсменов определят еще в двух вынесенных видах: спартакиаде школьников и лапте.

Ранее призеры определились в дзюдо (в тройке – Одесский, Исилькульский и Тарский), шахматах (Тарский, Горьковский, Омский), женском баскетболе (Большереченский, Кормиловский, Калачинский), мужском баскетболе (Омский, Русско-Полянский, Калачинский), тяжелой атлетике (Тюкалинский, Тарский, Калачинский), пулевой стрельбе (Омский, Азовский, Большереченский), спартакиаде инвалидов (Калачинский, Нововаршавский, Омский), военно-прикладном многоборье (Нижнеомский, Муромцевский, Саргатский), велоспорте (Москаленский, Павлоградский, Омский), футболе (Таврический, Азовский, Омский) и соревнованиях спортивных семей (Таврический, Русско-Полянский, Одесский и Калачинский).

Еще 9 видов спорта: гиревой спорт, легкая атлетика, волейбол (мужчины и женщины), городошный спорт, армрестлинг, полиатлон, греко-римская борьба, автотроеборье – пройдут непосредственно на «Королеве спорта» в Русской Поляне с 4 по 7 июля.