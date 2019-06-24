В Чемпионате Республики Татарстан по футболу сыграны матчи 6 тура

В минувшие выходные прошли матчи 6 тура Чемпионата Республики Татарстан 2019. В турнире лидирует команда «Бугульмы-Рунако».

«Нефтехимик» Нижнекамск - «Бугульма-Рунако» 0:3

Матч, прошедший в Нижнекамске открывал тур и уже по этой игре можно было судить о характере встреч последующих - жарко, сложно, много брака. Лидер чемпионата, коим является бугульминский коллектив заработал ещё одни 3 очка и, кажется, ничто их с победного пути в ближайшее время не собьёт, однако встреча в Нижнекамске была отнюдь не проходной - местные парни были настроены вполне по-боевому. Но в этот раз одного настроя, к сожалению, для хозяев оказалось мало.

«Энергетик» Бугульма - «Делин» Ижевск 2:2

Этот матч получился отличным с точки зрения сценария: хозяева быстро пропускают два гола, но собираются с силами и переламывают результат. Первый ответный гол в тайме номер один и второй мяч в другой половине встречи - интрига тут была на уровне. Ижевский клуб, не смотря на потерю очков, продолжает находиться в тройке лидеров, а вот у «Энергетика» пока с очками не все гладко. Время на то, что бы поправить положение в таблице ещё есть, но набирать ход уже самое время.

«СШ Вахитовского района» Казань - «КАМАЗ» Набережные Челны 0:5

Команда СШ «Вахитовского райоона» снова проиграла, но у этих ребят есть огромное оправдание в виде психологического состояния от предыдущего матча. Напомним, в прошлом туре парни сгорели 0:12 от «Рунако» и сейчас их тренерскому штабу нужно срочно придумывать какие-то способы выхода из этого кризиса. Ну а мы ждём от казанцев первых набранных очков, они вот-вот должны подоспеть.

«Смена» Казань - «Рубин-2» Казань 2:2

В центральном матче тура «Смена» встречалась с командой «Рубин-2» на поле академии казанского клуба. «Рубиновые» перед этой встречей занимали в таблице втрое место, соперник - четвёртое. Но даже не смотря на высокие позиции команд в таблице их игру в матчах предыдущих идеальной точно нельзя было назвать - после пяти игр у «Смены» и шести у «Рубина-2» было по два поражения в копилке негативных результатов. Футболисты «Смены» сподобились на гол сразу же с началом второго тайма, чем совершенно разладили игру «Рубина». Казанцы перестали реализовывать моменты, которые все также создавали, а через несколько минут и вовсе припустили ещё раз. На этот раз мяч был забит после очевидного пенальти - от преимущества «Рубина-2» в первом тайме не осталось и следа. Несмотря на ничейный результат и потерю очков обе команды сумели остаться на своих местах в таблице, что не может не радовать тренеров, но работать наставникам предстоит ещё много.

«Шинник» Нижнекамск - «Нефтеград» Альметьевск

Закрывал программу тура матч в Нижнекамске, где команды спорили за возможность отрыва от тройки аутсайдеров - лучшими в итоге оказались хозяева, которые наконец стали подниматься со дна. Жара, естественно, и тут оставила свой след на качестве футбола и ходе матча.