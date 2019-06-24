В Казани завершился всероссийский турнир по гольфу - Советский спорт
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24 июня 2019 12:19Татарстан

В Казани завершился всероссийский турнир по гольфу

Участие в турнире приняли около 40 спортсменов из трех стран.

На базе гольф-клуба «Свияжские холмы» завершился турнир Russian Amateur Open Championship – всероссийские соревнования «Любители гольфа». Гольфисты-любители из восьми регионов России, а также спортсмены из Чехии и Австралии собрались в Татарстане, чтобы определить сильнейшего.

В турнире на одном из самых сложных и красивых полей России приняли участие около 40 гольфистов, которые прошли 18 лунок. Соревнования растянулись на пять дней: первый из них ушел на освоение поля, в остальные четыре прошли раунды и финал состязаний.

На церемонии закрытия турнира выступил вице-президент Ассоциации гольфа России Александр Кочетков. «Гольф – очень сложный вид спорта. И пройти все его раунды стоит очень больших физических сил. Результаты ребят меня очень порадовали, к таким достижениям нужно стремиться», – обратился он к участникам.

В мужском разряде третье место соревнованирй занял спортсмен из Татарстана Илья Кабанов.

Результаты соревнований:

Женщины:

1 место – Полине Марина (Москва);

2 место – Александра Чекавина (Москва);

3 место – Кристина Пономарева (Москва).

Мужчины:

1 место – Егор Ерошенко (Ростовская область);

2 место – Александр Бородин (Москва);

3 место – Илья Кабанов (Татарстан).

Тэги: Артур Шипилов

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