Казань примет чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ - Советский спорт
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24 июня 2019 12:21Татарстан

Казань примет чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ

В соревнованиях примут участие порядка 650 спортсменов из 26 стран.

С 26 по 29 июня в Казани на базе Дворца единоборств «Ак Барс» пройдут чемпионат и первенство Европы по тхэквондо ГТФ 2019 года.

В соревнованиях примут участие порядка 650 спортсменов из 26 стран. Среди них Австрия, Азербайджан, Албания, Англия, Армения, Белоруссия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Молдова, Норвегия, Польша, Россия, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция.

В течении четырех соревновательных дней лучшие спортсмены Европы в виде спорта тхэквондо ГТФ сразятся за звание чемпиона в различных дисциплинах и весовых категориях. В общей сложности в столице Татарстана будет разыгран 321 комплект наград. Своё мастерство покажут мужчины и женщины старше 18 лет, юниоры и юниорки 15-17 лет, а также юноши и девушки 12-14 лет. Республику Татарстан на турнире представят 14 спортсменов.

Ожидается, что почетным гостями турниров в Казани станут технический директор Международной федерации GTF Хуан Ха, руководитель европейского комитета Международной федерации GTF Иван Цачев, а также известные спортсмены тхэквондо ГТФ. Среди них многократные чемпионы России, чемпионы мира Денис Марцевич, Тимур Пархоменко, Наталья Тагиева и Андрей Кресс.

Вход на соревнования свободный.

Программа соревнований

26 июня

14:00 – церемония открытия соревнований

14:30 – соревнования чемпионата Европы (мужчины и женщины 18 лет и старше)

Награждение – по итогам соревнований

27 июня

Соревнования Первенства Европы (юниоры и юниорки 15-17 лет)

Награждение – по итогам соревнований

28 июня

Соревнования Первенства Европы (юноши и девушки 12-14 лет)

Награждение – по итогам соревнований

29 июня

Соревнования Первенства Европы (юноши и девушки 10-11 лет)

Награждение – по итогам соревнований

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