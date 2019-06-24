В Татарстане завершился чемпионат мира по корэш - Советский спорт
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24 июня 2019 12:21Татарстан

В Татарстане завершился чемпионат мира по корэш

Участниками соревнований стали 230 спортсменов из 42 стран.

В Татарстане завершился чемпионат мира по корэш, который в 2019 году впервые проходил совместно с первенством среди юношей 17-18 лет. Участниками чемпионата и первенства стали 230 спортсменов из 42 стран мира.

Финальные поединки соревнований прошли на глазах у 35 тысяч гостей крупнейшего фестиваля татарской культуры – сабантуя Мингер в одноименном селе Сабинского района Республики Татарстан.

На торжественном открытии соревнований присутствовали президент международной федерации борьбы на поясах корэш Джаудат Миннахметов, первый заместитель министра спорта Республики Татарстан Халил Шайхутдинов, серебряный призер Олимпийских игр Мурад Гайдаров, призер чемпионата мира и чемпион Европы по дзюдо Хабиль Бикташев, а также советник сопредседателей Российского союза боевых искусств, герой России Андрей Мерзликин и 8-кратный чемпион России по корэш Ильяс Галимов.

В рамках церемонии открытия были вручены почетные награды Федерации корэш России. Так, орденами Федерации были удостоены Халил Шайхутдинов и Хабиль Бикташев, а серебряный знак Федерации был вручен Мураду Гайдарову.

Всего на чемпионате было разыграно по 10 комплектов наград среди мужчин и юношей. Чемпионат мира 2019 года стал первым в истории, победителям которого будут присвоены звания мастеров спорта международного класса. Это стало возможным благодаря большой работе Федерации корэш России по принятию в 2019 году обновленной классификации видов спорта Министерства спорта РФ.

В торжественной церемонии награждения принял участие директор всемирной конфедерации этноспорта Левент Акаджи, который поприветствовал всех участников и гостей чемпионата от имени президента федерации этноспорта, сына президента Турции Билала Эрдогана. Завершился праздник спорта и национальной культуры грандиозным пиротехническим шоу и концертом хэдлайнера фестиваля – финалистки Евровидения Дины Гариповой.

Результаты

Чемпионы мира среди мужчин

60 кг – Фирзар Гиниятуллин (Россия)

65 кг – Бегенч Какалыев (Туркменистан)

70 кг – Ислам Фаляхов (Россия)

75 кг – Артур Зулькарнаев (Россия)

80 кг – Ренас Калимуллин (Россия)

85 кг – Хуснутдин Рузиев (Узбекистан)

90 кг – Айгиз Зайнетдинов (Россия)

100 кг – Раиль Нургалиев (Россия)

Свыше 100 кг – Сергей Павлик (Россия)

Абсолютная весовая категория – Фирдус Зайнуллин (Россия)

Победители первенства мира среди юношей 17-18 лет

55 кг – Инсаф Габдрахманов (Росия)

60 кг – Алексей Левабий (спортсмен под флагом международной федерации корэш)

65 кг – Эмиль Мавлин (Россия)

70 кг – Искандер Гарифьянов (Россия)

75 кг – Зарипов Артур (Россия)

80 кг – Динар Ахбадеев (Россия)

85 кг – Ильвир Хисматуллин (Россия)

90 кг – Фарис Хузин (Россия)

110 кг – Альберт Сахабиев (Россия).

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