В забеге «По зову души» приняли участие около 3,5 тысяч челябинцев

- В разные годы менялось место проведения забега, но неизменным остаётся его мотивация — отдать дань памяти и уважения людям, ценой собственной жизни защитившим граждан от преступных посягательств, — рассказали в пресс-службе полиции Челябинска. — На сей раз марафон стартовал от памятника академику Игорю Курчатову. Маршрут прошел по сосновому бору Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина, протяженность дистанции составила около 3 километров.

Ежегодно на старт выходит огромное количество участников: действующие сотрудники и ветераны органов внутренних дел и члены их семей, студенты высших учебных заведений, учащиеся средних общеобразовательных и спортивных специализированных школ, воспитанники детских подшефных учреждений, профессиональные спортсмены, жители и гости города.

Участники соревновались в нескольких дисциплинах: комбинированные и семейные эстафеты, подтягивание, жим гири, перетягивание каната. Мемориал, который проводился в День памяти и скорби, начался с минуты молчания. В небо были выпущены белые голуби — символы мира и добра.

Участников и гостей турнира поприветствовал врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер. «Это спортивное мероприятие, в первую очередь, — память о тех, кто ценою собственной жизни спасает наших жителей, — сказал глава региона. — И это самое важное, что мы должны сегодня вспоминать. Память об этих людях хранится в семьях. Таких семей у нас более 800. Память хранят их коллеги, в том числе выходя сюда, на спортивные площадки. Память храним все мы, с огромной благодарностью за спасённые жизни. Хочу поблагодарить организаторов этого мероприятия, руководство главка, всех тех, кто пришел на турнир принять участие и почтить память наших героев».

Перед началом мероприятия Алексей Текслер пообщался с вдовой Виталия Масленникова Евгенией Васильевной Масленниковой и Любовью Николаевной Пустовой, вдовой начальника УВД Челябинска Валерия Пустового. Именно при активном участии Валерия Павловича мемориал появился и стал традиционным.