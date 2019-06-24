Первый канал покажет Гран-при по фигурному катанию среди юниоров

Производством телевизионного сигнала турнира займутся представители 1 канала. Съемочная бригада уже провела инспекцию в ледовой арене «Трактор», которая станет местом проведения Гран-при. Отметим, это команда профессионалов, на счету которых организация трансляций для множества спортивных мероприятий, в том числе чемпионата России по фигурному катанию, который принимал Челябинск в 2017 году.
Комментировать Гран-при по фигурному катанию среди юниоров для зрителей 1 канала будет Заслуженный тренер СССР, Мастер спорта СССР международного класса Татьяна Тарасова.
«В декабре 2016 года, когда Челябинск принимал чемпионат России по фигурному катанию, комментировала выступления спортсменов легендарная Татьяна Анатольевна Тарасова. Тогда она осталась довольна организацией турнира в Челябинске. С радостью будем ждать ее приезда на Гран-при», – отметил исполняющий обязанности заместителя губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.
Юниорские Гран-при по фигурному катанию являются одним из основных элементов международного календаря мирового фигурного катания. Эти соревнования проводятся с осени 1997 года. В нынешнем году Международный союз конькобежцев (ISU) доверил право провести один из этапов серии Гран-при Челябинску. Отметим, что через данные соревнования прошли все фигуристы, которые ныне успешно выступают на взрослом уровне, они становились победителями и призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира, престижных коммерческих турниров.
Международная серия Гран-при проводится преимущественно в европейских городах, а также городах США и Японии. В нынешнем сезоне России доверили провести два крупнейших международных состязания: Гран-при среди взрослых спортсменов состоится в Москве, юниорский этап – в Челябинске.
На челябинской арене «Трактор» выступят сильнейшие юниоры мира в возрасте 13-19 лет более чем из 30 стран. Они разыграют 4 комплекта наград – в одиночном катании (юниоры и юниорки), а также в парном катании и танцах на льду.
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