Девять медалей сборной края на соревнованиях памяти В. П. Щедрухина

Спортсмены сборной края вернулись с турнира с девятью медалями. География участников объединила четыре федеральных округа России. В их числе Приволжский федеральный округ (Республика Мордовия), Уральский федеральный округ (Свердловская область), Дальневосточный федеральный округ (Хабаровский край и Республика Бурятия) и Сибирский федеральный округ (Алтайский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеровская область, Новосибирская область, Омская область, Республика Алтай, Республика Тыва и Республика Хакасия). Всего на турнире боролись за медали 62 спортсмена. После завершения соревнований в копилку Красноярского края добавилось девять медалей. Золото турнира завоевали три дзюдоиста региона – Сергей Скоробогатов (в.к 90 кг), Марк Китаев (в.к 100 кг) и Анатолий Шохтин (в.к 100+ кг). Единственную серебряную медаль получил Паруйр Саакян (в.к. 100+ кг). Бронза турнира досталась Рамазану Давлятову и Александру Никонову (оба – в.к 60 кг), Игорю Талунину (в.к 73 кг), Игорю Болдареву (в.к 81 кг) и Максиму Брюханову (в.к 90 кг). В общекомандном зачете первое место заняла сборная Кемеровской области «Кемерово-1», на втором месте находится команда Минусинской области, на третьем – спортсмены «Кемерово-2» из Кемеровской области.
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