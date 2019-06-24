4 татарстанских спортсмена принимают участие во II Европейских играх

В Минске стартовали II Европейские игры. В престижных международных соревнованиях в составе сборной России принимают участие 4 татарстанских спортсмена: Полина Князева и Альбина Шакирова (стендовая стрельба), Евгения Косецкая (бадминтон), Мария Павлова (бег на 100 м с барьерами).

Представители стендовой стрельбы уже разыграли первые два комплекта наград на траншейном стенде. Полина Князева, к сожалению, не сумела попасть на пьедестал почета в женском турнире.

Наша юниорка достойно соревновалась с опытными и титулованными спортсменками из 18 стран мира, и по итогам 5 раундов квалификации набрала 103 точных выстрела из 125 возможных. Князева заняла 11 место, и всего 4 «чашечки» ей не хватило для того, чтобы пробиться в финал, который «закрылся» результатом 107/125.

Напомним, II Европейские игры проходят в Минске в период с 21 по 30 июня. Около 4 тыс. атлетов разыграют 200 комплектов наград в 23 дисциплинах 15 видов спорта. Состязания примут 12 спортивных объектов.