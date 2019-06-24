В Казани прошли Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по академической гребле. Эти соревнования являлись отборочными на первенство мира среди спортсменов до 19 лет, которое пройдет в Токио с 7 по 11 августа 2019 года. В них приняли участие более 170 спортсменов из 11 субъектов Российской Федерации.
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