В Казани прошли Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по академической гребле - Советский спорт
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24 июня 2019 13:24Татарстан

В Казани прошли Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по академической гребле

Эти соревнования являются отборочными на первенство мира.

В Казани прошли Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по академической гребле. Эти соревнования являлись отборочными на первенство мира среди спортсменов до 19 лет, которое пройдет в Токио с 7 по 11 августа 2019 года. В них приняли участие более 170 спортсменов из 11 субъектов Российской Федерации.

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