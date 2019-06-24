На старт Альметьевского триатлона вышли 300 спортсменов - Советский спорт
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24 июня 2019 13:25Татарстан

На старт Альметьевского триатлона вышли 300 спортсменов

23 июня нефтяная столица Татарстана стала ареной проведения старта серии спортивных мероприятий TIMERMAN – Татнефть Альметьевского триатлона 2019.

23 июня нефтяная столица Татарстана стала ареной проведения старта серии спортивных мероприятий TIMERMAN – Татнефть Альметьевского триатлона 2019. На старт вышли около 300 спортсменов.

Абсолютным победителем соревнований в индивидуальной гонке на дистанции спринт стал Роман Ефграфов, преодолев дистанцию за 1:04:21. 2 место и 3 место разделили Вячеслав Соколов и Сергей Сташевский с результатами 01:05:53 и 01:06:46 соответственно.

В женском зачете «золото» взяла Мария Корчагина, финишировав с результатом в один час 19 минут и 25 секунд. Спустя 4 минуты финишную черту преодолела Анна Захарова (результат 01:23:41), а с результатом 1:29:02 призовую тройку замкнула Мария Коростелева.

Уже в следующие выходные в Казани пройдет первая шоссейная велогонка Tour de Tatarstan Kazan 2019, где спортсмены смогут преодолеть дистанции в 7,5 км, 50 и 100 км по главным улицам города. Участие в гонке примут не только жители Республики Татарстан, но и профессиональные спортсмены с разных регионов России и других стран мира. На данный момент по официальным данным на гонку заявились участники из 3 стран и 19 регионов, среди которых преобладают Республика Татарстан, Тюменская, Самарская, Московская и Ульяновская области.

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