Триумф Полянских на чемпионате России по триатлону - Советский спорт
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24 июня 2019 15:16Красноярский край

Триумф Полянских на чемпионате России по триатлону

21-23 июня в Альметьевске (Республика Татарстан) состоялся чемпионат России по триатлону.

В соревнованиях приняли участие более 350 спортсменов из 25 регионов страны. В первый день состязаний прошли индивидуальные гонки. Спортсмены соревновались в плавании на 1,5 км, велогонке на 40 км и беге на 10 км. Среди мужчин первым финишировал спортсмен краевой Академии летних видов спорта Дмитрий Полянский. Серебряным призером стал Денис Васильев из Санкт-Петербурга, бронзовая медаль у Вячеслава Васильева из Татарстана. Еще один представитель Красноярского края Игорь Полянский стал пятым среди сильнейших триатлонистов страны. Во второй день соревнований были предусмотрены командные испытания. В смешанной эстафете сборная Москвы и Красноярского края заняла второе место. В составе команды выступали Дмитрий, Игорь и Анастасия Полянские, а также Елена Данилова. Золото состязаний завоевали представители Санкт-Петербурга, на третьем месте – Ростовская область.

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