Ветераны разыграли медали Кубка Героя СССР Дмитрия Карбышева - Советский спорт
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24 июня 2019 15:17Омская область

Ветераны разыграли медали Кубка Героя СССР Дмитрия Карбышева

Спортсмены старше 60-ти лет стали участниками показательного турнира по шахпонгу.

В День памяти и скорби, 22 июня, в спортзале ОмГАУ имени Столыпина прошли соревнования по шахпонгу – Кубок Героя СССР Дмитрия Карбышева, организованный областной федерацией шахпонга и Омским союзом пенсионеров. Его участниками стали 16 опытных спортсменов, большинство из которых увлекаются этим необычным видом спорта уже не первый десяток лет. Самым возрастным спортсменом был ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Смирнов, которому исполнилось 92 года.

Шахпонг развивается в Омской области с 1993 года, причем наш регион является родиной этого вида спорта. А ведь сейчас в него играют уже во многих странах мира, в том числе в Германии, Испании, США. Основная идея его создателей – это объединение интеллектуальных возможностей человека и динамики спорта. Участники испытывают свои силы в блиц-турнире по шахматам и тут же играют в настольный теннис.

И хотя турнир был выставочным, и одной из главных его целей было знакомство омичей с этим уникальным видом спорта, конечно, не обошлось и без спортивной составляющей. В напряженной борьбе победителем в личном зачете стал кандидат в мастера спорта по шахматам Виктор Новиков, представлявший Центральный административный округ. Серебряная награда досталась кандидату в мастера спорта по настольному теннису Владимиру Селезневу из Ленинского округа. Замкнул тройку призеров Борис Богоявленский из Советского округа, имеющий первый разряд по шахматам и по настольному теннису.

Кубок Героя СССР Дмитрия Карбышева достался команде Советского административного округа, набравшей 7 баллов. На втором месте – Центральный округ с 10-ю баллами и на третьем – Ленинский округ с 12-ю баллами.

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