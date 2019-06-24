Омские водномоторники провели генеральную репетицию перед чемпионатом России - Советский спорт
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24 июня 2019 15:18Омская область

Омские водномоторники провели генеральную репетицию перед чемпионатом России

 В акватории Иртыша прошел чемпионат и первенство Омской области по водно-моторному спорту.

Турнир собрал более 20-ти сильнейших спортсменов региона, среди которых были победители и призеры чемпионатов и первенств страны и всероссийских соревнований Анатолий Шиндяпин, Константин Навроцкий, Юрий Глущенко, Виталий Лелякин и другие.

На высшие ступени пьедестала у юношей поднялись Сергей Емашев (класс СН-175), Станислав Тюркин (GT-15), Матвей Лелякин (JT-250) и Сергей Смердин (GT-30). Среди опытных гонщиков чемпионами стали Артём Бадамшин (GT-30), Татьяна Лелякина (Т-550), Александр Власов (Р-1500), Евгения Ращупкина (Р-2000) и Константин Навроцкий (Р-2500).

Областные соревнования стали генеральной репетицией наших спортсменов перед чемпионатом страны, который стартует в июле в Красноярске. Из нашего региона в столицу Всемирной зимней Универсиады-2019 отправятся Анатолий Шиндяпин, Евгения Ращупкина, Константин Навроцкий, Юрий Глущенко, Сергей Смердин, Матвей и Татьяна Лелякины.

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