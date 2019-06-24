В Набережных Челнах завершился открытый турнир по пляжному волейболу «Микст-2019» - Советский спорт
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24 июня 2019 15:18Татарстан

В Набережных Челнах завершился открытый турнир по пляжному волейболу «Микст-2019»

В соревнованиях приняли участие 12 команд из городов Набережные Челны, Мензелинск и Нижнекамск, в составе трех игроков

В минувшие выходные в Набережных Челнах прошел открытый турнир по пляжному волейболу. Площадкой для игры стала набережная им. Г.Тукая. В соревнованиях приняли участие 12 команд из городов Набережные Челны, Мензелинск и Нижнекамск, в составе трех игроков. В открытии соревнований принял участие Председатель Попечительского совета Федерации волейбола г. Набережные Челны РТ, генеральный директор ГК «Союз-Регион» Андрей Ляпунов.

По итогам турнира 4 место заняла команда «Титан» (Нижнекамск), 3 место – «Фантазеры» (Набережные Челны), 2 место – «Леди и Джентльмены» (Набережные Челны). Победителем стала команда «Спарта» (Набережные Челны).

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