В Министерстве спорта РТ обсудили вопросы развития биатлона в Республике Татарстан

Сегодня в Министерстве спорта РТ прошла встреча с активистами биатлона Республики Татарстан. В совещании приняли участие депутат Государственной думы РФ, президент союза биатлонистов России Владимир Драчев, первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов, директор ГАУ ЦСП МС РТ Владимир Смолкин, начальник отдела развития спорта высших достижений Министерства спорта РТ Раиф Вафин, директор РДЮСШ по зимним видам спорта «Барс» Наталья Афанасьева, активисты биатлона Республики Татарстан и другие.

В ходе встречи были подняты вопросы развития биатлона в Республике Татарстан, создания условий для роста спортсменов на местах, а также обсуждалась возможность появления в республике тренировочного центра.

Депутат Государственной думы РФ, президент союза биатлонистов России Владимир Драчев отметил важность создания регионального тренировочного центра для развития биатлона в Республике Татарстан:

«С созданием в Республике Татарстан федерации биатлона на первое место встает ее развитие, детского и школьного спорта. Думаю, что мы делаем все правильно, идем небольшими шагами вперед. Многие регионы откликнулись на строительство новых объектов, некоторые идут на реконструкцию своих старых тренировочных центров, к примеру, Республика Башкортостан.

Считаю, что Татарстан не должен отставать, ведь это один из самых мощных регионов нашей страны, который может своими силами помочь и поддержать развитие биатлона в нашей стране. Было принято решение построить маленькие тренировочные региональные центры, для того чтобы массового развивать этот вид спорта и со временем выходить на уровень сборной», - сказал Владимир Петрович.