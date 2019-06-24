Татарстанцы завоевали две медали во второй день первенства России по стендовой стрельбе - Советский спорт
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24 июня 2019 22:37Татарстан

Татарстанцы завоевали две медали во второй день первенства России по стендовой стрельбе

По итогам траншейной части соревнований в активе сборной РТ восемь призовых мест.

В Липецке продолжается розыгрыш первенства России по стендовой стрельбе среди юниоров. Второй день соревнований в трапе принес сборной Татарстана очередные медали. В миксте наши команды заняли первое и второе места.

Александр Лукоянов и Алина Ахатова поднялись на высшую ступень пьедестала почета. В квалификации они поразили 125 мишеней из 150 возможных, а в финале обыграли своих товарищей по сборной Татарстана – Дмитрия Вавилова и Айсылу Абдурахманову, 38 – 33.

По итогам траншейной части первенства России в активе команды Татарстана – 8 медалей, в том числе 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые.

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