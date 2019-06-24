Марко Бири: Первенство Европы по прыжкам в воду среди юниоров – очень значимое событие - Советский спорт
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24 июня 2019 22:43Татарстан

Марко Бири: Первенство Европы по прыжкам в воду среди юниоров – очень значимое событие

Турнир пройдет в казанском Дворце водных видов спорта с 24 по 30 июня.

Сегодня, 24 июня, в Казани стартовало первенство Европы среди юниоров по прыжкам в воду, в котором принимают участие более 150 спортсменов из 23 стран.

Соревнования по прыжкам в воду пройдут во Дворце водных видов спорта с 24 по 30 июня. Турнир проводится ежегодно в 2 возрастных группах: категория «А» – 16-18 лет и категория «В» – 14-15 лет. В программу соревнований входят индивидуальные и синхронные прыжки с 3-метрового трамплина, 10-метровой вышки и командные соревнования.

По словам исполнительного директора Европейской лиги плавания LEN Марко Бири, Казань готова к таким соревнованиям, так как именно здесь спортсмены могут показать все, на что они способны:

«Первенство Европы среди юниоров – очень значимое событие. Наши юниоры – это наше будущее. Здесь мы можем вырастить золотых медалистов, будущих чемпионов Олимпийских игр и чемпионатов мира. Мы приняли решение проводить соревнования в Казани, потому что здесь сформированы наиболее благоприятные условия для того, чтобы спортсмены смогли проявить себя и максимально хорошо выступить. Мы уверены, что все пройдет на высшем уровне», - рассказал журналистам Марко Бири.

Решение о проведении первенства Европы по прыжкам в воду было принято в 2015 году, рассказал министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов:

«В течение недели будем наблюдать за лучшими спортсменами Европы, так называемым спортивным резервом. За этими ребятами и девчонками большое будущее. Прыжки в воду в Европе динамично развиваются, и сейчас спортсмены составляют большую конкуренцию своим соперникам из азиатских стран. Всех приглашаем во Дворец водных видов спорта, будем наслаждаться прыжками в воду», - сказал Владимир Александрович.

В свою очередь, руководитель Федерации прыжков в воду России Алексей Власенко отметил высокий уровень организации соревнований в Казани и поблагодарил руководство Республики и лично Президента Татарстана Рустама Минниханова за оказанную поддержку.

Среди почетных гостей на церемонии открытия первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров была заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева. Она, от имени Президента РТ Рустама Минниханова, пожелала спортсменам ярких и незабываемых побед на соревнованиях в Казани.

О турнире

9 октября 2015 года на заседании Бюро Европейской лиги плавания (LEN) было принято единогласное решение о проведении первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров 2019 года в г. Казани. Ранее первенство принимали Берген (Норвегия) в 2017 году и Хельсинки (Финляндия) в 2018 году.

Организаторами турнира в Казани являются Российская федерация прыжков в воду, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Республики Татарстан и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

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