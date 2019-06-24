В Казани стартовало первенство Европы по прыжкам в воду - Советский спорт
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24 июня 2019 22:45Татарстан

В Казани стартовало первенство Европы по прыжкам в воду

В соревнованиях принимают участие более 150 участников из 23 стран.

24 июня в Казани стартовало первенство Европы по прыжкам в воду. В соревнованиях во Дворце водных видов спорта принимают участие более 150 участников из 23 стран.

Почетными гостями церемонии открытия турнира стали заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева, министр спорта РТ Владимир Леонов, президент Федерации прыжков в воду России Алексей Власенко, министр по делам молодежи РТ, президент федерации по прыжкам в воду РТ Дамир Фаттахов и другие.

Лейла Фазлеева поприветствовала участников соревнований от имени Президента Республики Татарстана Рустама Минниханова:

«Татарстан – Республика спортивная, яркая, очень интересная. Я хочу пожелать вам таких же ярких, незабываемых побед в сегодняшних соревнованиях. Вперед, к победам», - напутствовала она.

В свою очередь Алексей Власенко отметил уровень организации первенства:

«Я хочу в очередной выразить Татарстану огромные слова благодарности за проведение больших международных турниров, которые всегда, подчеркиваю, проходят на самом высшем уровне. Еще раз огромное вам спасибо за то, что вы делаете для водных видов спорта», - сказал он.

Соревнования во Дворце водных видов спорта продолжатся до 30 июня. В программу первенства Европы входят индивидуальные и синхронные прыжки с 3-метрового трамплина, 10-метровой вышки и командные соревнования.

Билетная программа

Билеты на соревнования можно приобрести в онлайн-режиме на сайте билетного оператора.

О турнире

9 октября 2015 года на заседании Бюро Европейской лиги плавания (LEN) было принято единогласное решение о проведении первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров 2019 года в г. Казани. Ранее первенство принимали Берген (Норвегия) в 2017 году и Хельсинки (Финляндия) в 2018 году.

Турнир проводится ежегодно в 2 возрастных группах: категория «А» – 16-18 лет, категория «В» – 14-15 лет.

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