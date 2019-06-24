Кубанские легкоатлеты завоевали награды всероссийских соревнований - Советский спорт
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24 июня 2019 22:47Краснодарский край

Кубанские легкоатлеты завоевали награды всероссийских соревнований

В подмосковном Жуковском на стадионе «метеор» завершились всероссийские соревнования по лёгкой атлетике – «Мемориал В. Евстратова».

Участие в соревнованиях приняли более 200 легкоатлетов со всей страны. Краснодарский край командировал в Подмосковье десять спортсменов.

По итогам соревнований на счету кубанцев четыре награды – два «золота», «серебро» и «бронза». Отличились толкатель ядра Александр Лесной, прыгуны в длину Артём Примак и прыгун в высоту Даниил Цыплаков.

«Мемориал В. Евстратова»

Толкание ядра

1 место – Александр Лесной (Краснодар) 20.08 м

Прыжок в длину

1 место – Примак Артем (Краснодар) 7.93 м
2 место – Ряполов Анатолий (Армавир) 7.88 м

Прыжок в высоту

3 место – Даниил Цыплаков (Краснодар) 2.20 м

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