Кубанские легкоатлеты завоевали награды всероссийских соревнований

Участие в соревнованиях приняли более 200 легкоатлетов со всей страны. Краснодарский край командировал в Подмосковье десять спортсменов.
По итогам соревнований на счету кубанцев четыре награды – два «золота», «серебро» и «бронза». Отличились толкатель ядра Александр Лесной, прыгуны в длину Артём Примак и прыгун в высоту Даниил Цыплаков.
«Мемориал В. Евстратова»
Толкание ядра
1 место – Александр Лесной (Краснодар) 20.08 м
Прыжок в длину
1 место – Примак Артем (Краснодар) 7.93 м
2 место – Ряполов Анатолий (Армавир) 7.88 м
Прыжок в высоту
3 место – Даниил Цыплаков (Краснодар) 2.20 м
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