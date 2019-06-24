Поселок Южный принял чемпионат Южного Федерального округа по конкуру

Нынешние окружные соревнования по конкуру проходили на базе конно-спортивного комплекса «Гасконь», что в посёлке Южный Динского района.

Соревнования проходили для всех возрастных категорий: детей, юношей и девушек, взрослых всадников, спортсменов на молодых лошадях пяти и шести лет, а также спортсменов-любителей и в открытом классе.

Соревнования среди юношей и девушек являлись квалификационными для участия в финальных соревнованиях IХ летней Спартакиады учащихся России.

По итогам соревнований тренерский штаб сформирует команды из спортсменов, показавших лучший результат, для участия в Спартакиаде учащихся России и всероссийских соревнованиях по конкуру в августе текущего года.

Справка

Конкур (Concours Hippique – конные состязания; франц.) – это самый молодой, но при этом очень зрелищный вид конного спорта. Ему едва исполнилось сто лет, но с первых дней своего возникновения он завоевал широкую популярность среди спортсменов и зрителей.

Это соревнования, в которых пара лошадь-спортсмен проверяется при различных условиях на состоящем из препятствий маршруте. Здесь требуется продемонстрировать свободу и энергию лошади, её навыки, скоростные качества и повиновение, а также взаимопонимание всадника и лошади.

Победители и призеры первенства:

Н-140 см, юноши и девушки

1 место – Робакидзе Ева – Гадес (Ростовская обл., ГБУ РО СШОР № 22);

2 место – Доценко Мария – Перезвон (Красноармейский р-н, ГБУ КК СШОР по КС»);

3 место – Осипов Владислав – Бунт (г. Сочи, СШ № 15).

Н-110 см, мальчики и девочки

1 место – Федина Ульяна – Размах (г. Сочи, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Арсланов Исмаил – Приставка (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22);

3 место – Червинский Александр– Фибрин (Динской район, р-н, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Победители и призеры чемпионата:

Н-140 см, мужчины и женщины

1 место – Синельникова Надежда – Ксения (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

1 место – Синельникова Надежда – Вист (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

3 место – Амалян Оганес – Клод (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-125 см, открытый класс

1 место – Кузьминова Валерия – Роттердам (г. Сочи, МБУ СШ № 15);

2 место – Арсланов Исмаил – Приставка (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22);

3 место – Овчаренко Денис – Хэкмен (Ростовская обл., г. Таганрог, КСК «Golden Horse»).

Н-120 см, мужчины и женщины на лошадях 5 лет

1 место – Амалян Оганес – Олива (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Нуриев Хейрадин – Аве Мария (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з);

3 место – Огнев Геннадий – Грей-Рейх (г. Сочи, СШ № 15).

Н-110 см, мужчины и женщины (гр. «D»)

1 место – Городницкая Яна – Петербург (г. Новороссийск, КСК «Ново-Остен»);

2 место – Непокупная Мария – Дарго (г. Краснодар, частный владелец);

3 место – Клименченко Вера– Херцогин (Краснодарский /Ставропольский край, Терский к/з).

Н-100 см, мальчики и девочки

1 место – Арсланов Исмаил – Приставка (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22);

2 место – Зайцев Владислав – Халипт (Красноармейский р-н, ГБУ КК СШОР по КС»);

3 место – Лебеденко Наталья– Панка Ван Де Сов (Тихорецкий р-н, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-105 см, мальчики и девочки

1 место – Зайцев Владислав – Халипт (Красноармейский р-н, ГБУ КК СШОР по КС»);

2 место – Мартынов Остап – Азарий (Ростовская обл., ЗАО Кировский /з/СШОР № 22);

3 место – Федина Ульяна – Размах (г. Сочи, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-130 см, юноши и девушки

1 место – Доценко Мария – Перезвон (Красноармейский р-н, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Робакидзе Ева – Гадес (Ростовская обл., ГБУ РО СШОР № 22);

3 место – Осипов Владислав – Бунт (г. Сочи, СШ № 15).

Н-135 см, юноши и девушки

1 место – Даврушов Эльдар – Кронпринц (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22);

2 место – Осипов Владислав – Бунт (г. Сочи, СШ № 15);

3 место – Доценко Мария – Перезвон (Красноармейский р-н, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-130 см, мужчины и женщины

1 место – Синельникова Надежда – Вист (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Руденко Ольга – Кантри (Ростовская обл., ГБУ РО СШОР № 22);

3 место – Синельникова Надежда – Ксения (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-135 см, мужчины и женщины

1 место – Синельникова Надежда – Ксения (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Амалян Оганес – Клод (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

3 место – Руденко Ольга – Кантри (Ростовская обл., ГБУ РО СШОР № 22).

Н-110 см, мужчины и женщины на лошадях 5 лет

1 место – Поленок Дарья – Мистерия (Тимашевский р-н, КСК «Horse Power»);

2 место – Курочкина Диана – Ребекка (Ростовская обл., г. Таганрог, КСК «Golden Horse»);

3 место – Нуриев Хейрадин – Аве Мария (Ростовская обл., Кировский к/з).

Н-115 см, мужчины и женщины на лошадях 6 лет

1 место – Есаян Аркадий – Кай (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-115 см, мужчины и женщины на лошадях 5 лет

1 место – Огнев Геннадий – Грей-Рейх (г. Сочи, СШ № 15);

2 место – Курочкина Диана – Оливер Твист (Ростовская обл., г. Таганрог, КСК «Golden Horse»);

3 место – Амалян Оганес – Олива (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-120 см, мужчины и женщины на лошадях 6 лет

1 место – Рындин Сергей – Баги (Красноармейский р–н, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Есаян Аркадий – Кай (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-115 см, открытый класс

1 место – Романова Дарья – Каприз (Саратовская область, КСК «Гермес»);

2 место – Кузьминова Валерия – Роттердам (г. Сочи, МБУ СШ № 15);

3 место – Арсланов Исмаил – Приставка (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22).

Н-120 см, открытый класс

1 место – Арсланов Исмаил – Приставка (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22);

2 место – Овчаренко Денис – Хэкмен (Ростовская обл., г. Таганрог, КСК «Golden Horse»);

3 место – Кирилкина Изабелла – Фурола (Ставропольский край, КСК «7 небо»).

Н-100 см, мужчины и женщины (гр. «D»)

1 место – Городницкая Яна – Петербург (г. Новороссийск, КСК «Ново-Остен»);

2 место – Непокупная Мария – Дарго (г. Краснодар, частный владелец);

3 место – Коротченко Владимир– Хорос (г. Краснодар, КСК «Family Ranch»).

Н-105 см, мужчины и женщины (гр. «D»)

1 место – Городницкая Яна – Петербург (г. Новороссийск, КСК «Ново-Остен»);

2 место – Непокупная Мария – Дарго (г. Краснодар, частный владелец);

3 место – Клименченко Вера– Херцогин (Краснодарский край/Ставропольский край, Терский к/з).