Поселок Южный принял чемпионат Южного Федерального округа по конкуру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 июня 2019 22:49Краснодарский край

Поселок Южный принял чемпионат Южного Федерального округа по конкуру

Турнир собрал ведущих спортсменов округа – всего 72 спортивные пары из Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области.

Нынешние окружные соревнования по конкуру проходили на базе конно-спортивного комплекса «Гасконь», что в посёлке Южный Динского района.

Соревнования проходили для всех возрастных категорий: детей, юношей и девушек, взрослых всадников, спортсменов на молодых лошадях пяти и шести лет, а также спортсменов-любителей и в открытом классе.

Соревнования среди юношей и девушек являлись квалификационными для участия в финальных соревнованиях IХ летней Спартакиады учащихся России.

По итогам соревнований тренерский штаб сформирует команды из спортсменов, показавших лучший результат, для участия в Спартакиаде учащихся России и всероссийских соревнованиях по конкуру в августе текущего года.

Справка

Конкур (Concours Hippique – конные состязания; франц.) – это самый молодой, но при этом очень зрелищный вид конного спорта. Ему едва исполнилось сто лет, но с первых дней своего возникновения он завоевал широкую популярность среди спортсменов и зрителей.

Это соревнования, в которых пара лошадь-спортсмен проверяется при различных условиях на состоящем из препятствий маршруте. Здесь требуется продемонстрировать свободу и энергию лошади, её навыки, скоростные качества и повиновение, а также взаимопонимание всадника и лошади.

Победители и призеры первенства:

Н-140 см, юноши и девушки

1 место – Робакидзе Ева – Гадес (Ростовская обл., ГБУ РО СШОР № 22);

2 место – Доценко Мария – Перезвон (Красноармейский р-н, ГБУ КК СШОР по КС»);

3 место – Осипов Владислав – Бунт (г. Сочи, СШ № 15).

Н-110 см, мальчики и девочки

1 место – Федина Ульяна – Размах (г. Сочи, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Арсланов Исмаил – Приставка (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22);

3 место – Червинский Александр– Фибрин (Динской район, р-н, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Победители и призеры чемпионата:

Н-140 см, мужчины и женщины

1 место – Синельникова Надежда – Ксения (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

1 место – Синельникова Надежда – Вист (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

3 место – Амалян Оганес – Клод (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-125 см, открытый класс

1 место – Кузьминова Валерия – Роттердам (г. Сочи, МБУ СШ № 15);

2 место – Арсланов Исмаил – Приставка (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22);

3 место – Овчаренко Денис – Хэкмен (Ростовская обл., г. Таганрог, КСК «Golden Horse»).

Н-120 см, мужчины и женщины на лошадях 5 лет

1 место – Амалян Оганес – Олива (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Нуриев Хейрадин – Аве Мария (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з);

3 место – Огнев Геннадий – Грей-Рейх (г. Сочи, СШ № 15).

Н-110 см, мужчины и женщины (гр. «D»)

1 место – Городницкая Яна – Петербург (г. Новороссийск, КСК «Ново-Остен»);

2 место – Непокупная Мария – Дарго (г. Краснодар, частный владелец);

3 место – Клименченко Вера– Херцогин (Краснодарский /Ставропольский край, Терский к/з).

Н-100 см, мальчики и девочки

1 место – Арсланов Исмаил – Приставка (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22);

2 место – Зайцев Владислав – Халипт (Красноармейский р-н, ГБУ КК СШОР по КС»);

3 место – Лебеденко Наталья– Панка Ван Де Сов (Тихорецкий р-н, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-105 см, мальчики и девочки

1 место – Зайцев Владислав – Халипт (Красноармейский р-н, ГБУ КК СШОР по КС»);

2 место – Мартынов Остап – Азарий (Ростовская обл., ЗАО Кировский /з/СШОР № 22);

3 место – Федина Ульяна – Размах (г. Сочи, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-130 см, юноши и девушки

1 место – Доценко Мария – Перезвон (Красноармейский р-н, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Робакидзе Ева – Гадес (Ростовская обл., ГБУ РО СШОР № 22);

3 место – Осипов Владислав – Бунт (г. Сочи, СШ № 15).

Н-135 см, юноши и девушки

1 место – Даврушов Эльдар – Кронпринц (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22);

2 место – Осипов Владислав – Бунт (г. Сочи, СШ № 15);

3 место – Доценко Мария – Перезвон (Красноармейский р-н, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-130 см, мужчины и женщины

1 место – Синельникова Надежда – Вист (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Руденко Ольга – Кантри (Ростовская обл., ГБУ РО СШОР № 22);

3 место – Синельникова Надежда – Ксения (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-135 см, мужчины и женщины

1 место – Синельникова Надежда – Ксения (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Амалян Оганес – Клод (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»);

3 место – Руденко Ольга – Кантри (Ростовская обл., ГБУ РО СШОР № 22).

Н-110 см, мужчины и женщины на лошадях 5 лет

1 место – Поленок Дарья – Мистерия (Тимашевский р-н, КСК «Horse Power»);

2 место – Курочкина Диана – Ребекка (Ростовская обл., г. Таганрог, КСК «Golden Horse»);

3 место – Нуриев Хейрадин – Аве Мария (Ростовская обл., Кировский к/з).

Н-115 см, мужчины и женщины на лошадях 6 лет

1 место – Есаян Аркадий – Кай (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-115 см, мужчины и женщины на лошадях 5 лет

1 место – Огнев Геннадий – Грей-Рейх (г. Сочи, СШ № 15);

2 место – Курочкина Диана – Оливер Твист (Ростовская обл., г. Таганрог, КСК «Golden Horse»);

3 место – Амалян Оганес – Олива (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-120 см, мужчины и женщины на лошадях 6 лет

1 место – Рындин Сергей – Баги (Красноармейский р–н, ГБУ КК «СШОР по КС»);

2 место – Есаян Аркадий – Кай (г. Краснодар, ГБУ КК «СШОР по КС»).

Н-115 см, открытый класс

1 место – Романова Дарья – Каприз (Саратовская область, КСК «Гермес»);

2 место – Кузьминова Валерия – Роттердам (г. Сочи, МБУ СШ № 15);

3 место – Арсланов Исмаил – Приставка (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22).

Н-120 см, открытый класс

1 место – Арсланов Исмаил – Приставка (Ростовская обл., ЗАО Кировский к/з/СШОР № 22);

2 место – Овчаренко Денис – Хэкмен (Ростовская обл., г. Таганрог, КСК «Golden Horse»);

3 место – Кирилкина Изабелла – Фурола (Ставропольский край, КСК «7 небо»).

Н-100 см, мужчины и женщины (гр. «D»)

1 место – Городницкая Яна – Петербург (г. Новороссийск, КСК «Ново-Остен»);

2 место – Непокупная Мария – Дарго (г. Краснодар, частный владелец);

3 место – Коротченко Владимир– Хорос (г. Краснодар, КСК «Family Ranch»).

Н-105 см, мужчины и женщины (гр. «D»)

1 место – Городницкая Яна – Петербург (г. Новороссийск, КСК «Ново-Остен»);

2 место – Непокупная Мария – Дарго (г. Краснодар, частный владелец);

3 место – Клименченко Вера– Херцогин (Краснодарский край/Ставропольский край, Терский к/з).

19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
24/06 15:00Футбол
Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 25 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
21/06 09:00Хоккей
Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
23/06 07:30Футбол
Огненный Копа Америка приближается к плей-офф! Алексей Андронов о противоречиях турнираГлавное противоречие – между уровнем футбола (очень приличным) и посещаемостью игр. Они никудышная. Билеты дороги, и болельщики протестуют даже на матчах хозяев-бразильцев.
23/06 21:45Футбол
Ахрик Цвейба: Акция грузинских игроков отвратительнаИзвестный в прошлом защитник сборных СССР и России, а также тбилисского «Динамо» прокомментировал решение игроков нескольких грузинских клубов выйти на матчи национального чемпионата в «антиоккупационных» футболках.
24/06 20:45Футбол
Денис Глушаков: В «Спартаке» меня предали. Не сейчас, раньшеБывший капитан красно-белых дал интервью Карену Адамяну для его проекта в ютубе «Макарена». Вот стенограмма этого разговора, который проходит в формате 50 вопросов для звезды.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
20/06 20:10Теннис
Кербер сорвалась с цепи. Шарапова проиграла немке на турнире в ИспанииМария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал на своем первом за пять месяцев турнире. Во втором раунде на Мальорке она уступила шестой ракетке мира Анжелике Кербер в двух сетах – 2:6, 3:6.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
21/06 14:54Хоккей
Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
24/06 21:45Футбол
Ксения Коваленко: Болельщики ЦСКА упрекнули, что позвала к нам ГлушаковаШутка футболистки ЦСКА и сборной России, отреагировавшей на объявление Дениса Глушакова в инстаграме о поиске работы сообщением в комментариях: «Можешь к нам пойти, в женский», стала предметом обсуждения в СМИ.
Новости
23:11 Футбол Мэрия Милана не собирается сносить «Сан Сиро»
22:59 Баскетбол Россияне выиграли золото Европейских игр в баскетболе 3×3
22:52 Футбол Дмитрий Хохлов: Довольны, что смогли заполучить Паршивлюка
22:39 Футбол Игрок «Вольфсбурга» находится на просмотре в «Спартаке»
22:21 Футбол Фарфан больше не сыграет на Кубке Америки-2019 из-за травмы
22:13 Футбол Экс-игрок «Ростова» покинул «Карпаты» из-за квартирного вопроса
21:59 Футбол Тунис и Ангола сыграли вничью на Кубке африканских наций
21:49 Футбол Ибрагимович и Руни – в составе сборной звезд MLS на матч с «Атлетико»
21:39 Футбол Писатель Евгений Водолазкин: Поражение «Баварии» от «МЮ» было народным горем
21:28 Футбол Промес перешел в «Аякс» (фото, видео)
21:23 Футбол Шунин продлил контракт с «Динамо»
20:59 Футбол Яп Стам: Де Вильена очень хотел уехать за границу
20:53 Футбол Хохлов и его помощники продлили контракты с «Динамо»
20:48 Футбол Голландский журналист не очень доволен возможным переходом Промеса в «Аякс»
20:40 Футбол В первом туре чемпионата России-2019/20 могут использовать VAR
20:32 Баскетбол Россия огласила состав на женский чемпионат Европы-2019
20:24 Хоккей «Торонто» пригласил Павла Ротенберга в лагерь развития
20:01 Футбол Руслан Нигматуллин: Нет гарантий, что Гилерме будет первым номером в «Спартаке»
19:50 Футбол «Локомотив» обыграл «Клагенфурт» в контрольном матче
19:41 Хоккей Вячеслав Быков: Надеюсь, наши ожидания от уменьшения площадок будут оправданны
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика