Легкоатлеты Красноярского края принесли по 10 очков в копилку сборной России на Европейских играх

В беге на 110 метров с барьерами 22-летний спортсмен краевой Академии летних видов спорта, железногорец Артем Макаренко среди всех участников занял шестое место с результатом 13,88 сек. Лучшим стал представитель Италии Хассан Фофана (13,60), на втором месте – Виталий Парахонка из Беларуси (13,68), на третьем – Констадинос Дувалидис из Греции.

Еще один представитель Красноярского края Тимофей Чалый принял участие в Европейских играх в составе сборной России в смешанной эстафете 4х400 м. Россияне показали 6-й результат – 3.21,02. Вместе с Чалым выступали Вячеслав Колесниченко, Полина Миллер и Вера Рудакова. Лучшей стала команда Украины (3.17,31), вторые – чехи (3.19,05), на третьем месте – Португалия (3.19,63).

Отметим, что в рамках Европейских игр проходит командный матч среди легкоатлетов в новом формате DNA (Dynamic New Athletics – динамичная новая легкая атлетика). Учитываются результаты соревнований по девяти дисциплинам: бег на 100 м у мужчин и женщин, прыжки в длину (женщины), метание копья (женщины), смешанная эстафета 4х400 м, бег с барьерами на 110 м (мужчины) и на 100 м (женщины), прыжки в высоту у мужчин, смешанная комбинированная эстафета преследования на 800 м, 600 м, 400 м и 200 м.

В легкоатлетическом турнире на Европейских играх принимают участие 24 команды, которые в квалификационных матчах разбиты на четыре группы по шесть команд. Россияне соревновались с командами Румынии, Словении, Италии, Эстонии и Франции. Таким образом, в копилку сборной страны и Макаренко, и квартет, в составе которого выступал Чалый, принесли по 10 очков, показав в своей группе второй результат. По итогам квалификации на вечер 23 июня россияне набрали 83 очка и уже обеспечили себе место в полуфинале, который стартует 26 июня. Вторые – французы (64 очка), третьи – итальянцы (54 очка). Команда-победитель легкоатлетического матча определится 28 июня.