Спортсмены Красноярского края выиграли 22 медали чемпионата России по легкой атлетике спорта - Советский спорт
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25 июня 2019 12:52Красноярский край

Спортсмены Красноярского края выиграли 22 медали чемпионата России по легкой атлетике спорта

В Саранске на стадионе «Старт» проходили чемпионат и первенство России по легкой атлетике спорта лиц с интеллектуальными нарушениями.

За медали боролись 193 спортсмена из 28 регионов страны.

За три соревновательных дня были разыграны комплекты медалей в беге на дистанциях 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 и 5000 м, эстафетах 4х100 м и 4х400 м, ходьбе 5000 м, метании копья и диска, прыжках в длину и в высоту, а также в толкании ядра.

В рамках чемпионата России сборная Красноярского края завоевала 4 медали. Юниоры и юниорки региона сложили в свою копилку 18 наград.

Результаты:

Чемпионат России

1-е место – Анастасия Анисимова (бег 800 м и 1500 м);

2-е место – Евгений Новоселов, Денис Шабалин, Никита Стрижов и Матвей Якушев (эстафета 4х400 м);

3-е место – Анастасия Анисимова, Дарья Шабанова, Екатерина Токарева и Земфира Зайцева (эстафета 4х400 м).

Первенство России

1-е место – Данила Курнаев, Дмитрий Гасников, Сергей Демчук и Арсений Мухаметзянов (эстафета 4х400 м), Сергей Павлов (бег 5000 м), Сергей Демчук (бег 800 м и 1500 м), Денис Шабалин (бег 400 м), Матвей Якушев (бег 100 м и 200 м);

2-е место – Земфира Зайцева (бег 800 м и 1500 м), Денис Шабалин (прыжок в длину), Дмитрий Гасников (бег 800 м и 1500 м), Никита Стрижов (бег 400 м);

3-е место – Екатерина Токарева (бег 100 м), Дарья Шабанова (бег 200 м и 400 м), Сергей Павлов (бег 1500 м), Арсений Мухаметзянов (бег 400 м).

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