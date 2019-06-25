Лучшей команде Омской области по ГТО вручили медали

Напомним, что в июне студенты омских вузов боролись за звание лучших в рамках фестиваля «Готов к труду и обороне» на стадионе СКЦ «Авангард». Такие состязания в Омской области проводят второй год подряд. Попадание в финал, который состоится в сентябре, было одной из основных целей команд. Решительно были настроены на победу в региональном этапе учащиеся главного спортивного вуза Сибири.

– В марте исполнилось 5 лет с того дня, как наш Президент подписал указ о возрождении комплекса ГТО, – рассказал начальник отдела по внедрению и реализации комплекса ГТО в Омской области Владимир Савицкий. – За это время сделали многое. Одним из критериев было возрождение фестивалей ГТО среди различных возрастных групп. А студенческие соревнования всегда считались самыми престижными, в прошлом году они проходил впервые. Мы провели региональный этап, в котором приняли участие команды 7-ми омских вузов. Победители – команда СибГУФКа – очень достойно показали себя на финале в Белгороде, всего несколько очков уступив хозяевам соревнований. В этом году в региональном фестивале участвовали команды всех вузов нашего региона. И борьба была очень острой! За лидерство сражались СибГУФК, политехнический и аграрный университеты. Эти команды были действительно сильнейшими!

В итоге студентам профильного вуза удалось повторить свой прошлогодний успех. И это было отнюдь непросто. СибГУФК победил с минимальным преимуществом. У спортивного вуза оказалось в активе 5592 балла, у «серебряного» ОмГТУ – 5042 балла, а замкнули тройку призеров студенты аграрного университета с 4146 баллами. В сентябре команда СибГУФКа отправится в Челябинск, где будет представлять наш регион на главных студенческих стартах ГТО в стране.

– Для нашей команды отправиться на финал – это очень круто и почетно, – считает студентка СибГУФКа Регина Кулагина. – Надеюсь, мы сможем как следует подготовиться и выступить в Челябинске в полную силу. Лето – это очень ответственный момент, когда нужно не просто держать себя в форме, но и поработать над своими слабыми сторонами. Каждый из нас будет готовиться по индивидуальной программе. И мы постараемся выступить как минимум не хуже, чем год назад.

Награды студентам вручила начальник управления физической культуры и спорта областного Минспорта Елена Бацевич.

– ГТО у нас в регионе набирает обороты, – отметила она. – Практически каждую неделю проходят мероприятия среди студентов и школьников. И именно вы, студенты, – пример для ребят: как младших, так и ваших ровесников.

По словам Владимира Савицкого, такие мероприятия помогают выявлять и минусы в физической подготовке не только в образовательных, но и даже в спортивных учебных заведениях.

– ГТО направлено именно на комплексную подготовку, – отметил он. – И тестирование зачастую показывает, что даже в спортивных школах существует проблема недостаточной общефизической подготовки. Пловцы плохо умеют бегать, бегуны не умеют плавать и так далее. Мы уже делаем шаги для исправления этой ситуации, и надеемся, что она будет меняться уже в самом ближайшем будущем.