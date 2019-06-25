Первый день Красноярского края в Совете Федерации завершился спортивной программой

В спортивном комплексе «Сокол» (Москва) встретились сборные команды региона и Совета Федерации. Мужчины состязались в футболе, а женщины определяли сильнейших в волейболе.
В состав футбольной команды региона вошли представители Правительства края, депутаты Законодательного Собрания края, Корпорации развития Енисейской Сибири и Дирекции Зимней универсиады-2019 во главе с заместителем председателя Законодательного Собрания края Алексеем Кулешом. Команду Совета Федерации представляли сенаторы регионов России и сотрудники аппарата. Капитаном команды выступил член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.
Матч состоял из двух таймов по 30 минут. Победу одержала команда Совета Федерации со счетом 4:2.
Встреча по волейболу состояла из пяти партий. Волейбольная команда края была сформирована из представительниц прекрасного пола министерств региона. Капитаном команды стала первый заместитель министра финансов края Ольга Собещанская. В состав команды Совета Федерации, которую традиционно возглавляет сенатор от Волгоградской области, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева, вошли сотрудницы аппарата Совета Федерации. Вчера она не смогла усилить команду хозяев, но и это не помешало девушкам Совета Федерации завершить матч со счетом 3:0.
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