Первый день Красноярского края в Совете Федерации завершился спортивной программой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 июня 2019 12:55Красноярский край

Первый день Красноярского края в Совете Федерации завершился спортивной программой

24 июня в рамках Дней Красноярского края в Совете Федерации состоялись товарищеские матчи по футболу и волейболу.

В спортивном комплексе «Сокол» (Москва) встретились сборные команды региона и Совета Федерации. Мужчины состязались в футболе, а женщины определяли сильнейших в волейболе.

В состав футбольной команды региона вошли представители Правительства края, депутаты Законодательного Собрания края, Корпорации развития Енисейской Сибири и Дирекции Зимней универсиады-2019 во главе с заместителем председателя Законодательного Собрания края Алексеем Кулешом. Команду Совета Федерации представляли сенаторы регионов России и сотрудники аппарата. Капитаном команды выступил член Совета Федерации от законодательного органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов.

Матч состоял из двух таймов по 30 минут. Победу одержала команда Совета Федерации со счетом 4:2.

Встреча по волейболу состояла из пяти партий. Волейбольная команда края была сформирована из представительниц прекрасного пола министерств региона. Капитаном команды стала первый заместитель министра финансов края Ольга Собещанская. В состав команды Совета Федерации, которую традиционно возглавляет сенатор от Волгоградской области, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Лебедева, вошли сотрудницы аппарата Совета Федерации. Вчера она не смогла усилить команду хозяев, но и это не помешало девушкам Совета Федерации завершить матч со счетом 3:0.

10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
24/06 20:45Футбол
Денис Глушаков: В «Спартаке» меня предали. Не сейчас, раньшеБывший капитан красно-белых дал интервью Карену Адамяну для его проекта в ютубе «Макарена». Вот стенограмма этого разговора, который проходит в формате 50 вопросов для звезды.
23/06 07:00Хоккей
Не превратить культовое противостояние в бодягу!Предлагаемые календарем КХЛ 6 матчей в регулярке ЦСКА против СКА – перебор.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
16/06 02:55Бокс
Два грязных боксера и один глухой судья. Каким будет бокс (видео)В Риге прошли полуфиналы Всемирной боксерской Суперсерии в первом тяжелом весе. Кубинец Юниер Дортикос победил американца Эндрю Табити, а латвиец Майрис Бриедис оказался сильнее поляка Кшиштофа Гловацки.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
24/06 00:00Футбол
Месси остается. Команда подарила ему на день рождения плей-офф Кубка АмерикиАргентина обыграла Катар и вышла в четвертьфинал Кубка Америки со второго места в группе.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/06 14:54Хоккей
Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.
23/06 20:00Теннис
Тетя Эш – хулиганка. Знакомьтесь с новой первой ракеткой мираВыиграв титул на турнире в Бирмингеме, австралийка Эшли Барти обеспечила себе звание первой ракетки мира. «Советский спорт» собрал 10 фактов о новой королеве женского тенниса.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
24/06 15:00Футбол
Платини в тюрьме, Украина – чемпион мира, а Азар – это «Крик». Анонс свежего «ССФ»Во вторник, 25 июня появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
25/06 12:30Футбол
Эквадор и Япония так и не решили, кому идти в плей-офф. А Парагваю хватило и двух очковПоследним четвертьфиналистом Кубка Америки неожиданно стала сборная Парагвая. Для этого ей даже не пришлось выходить на поле.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
21/06 09:00Хоккей
Подколзин и все остальные. Кого из российских игроков выберут на драфте НХЛ-2019?На этой неделе в Ванкувере пройдет церемония драфта НХЛ.
20/06 18:00Хоккей
Свадьба, поездка на тракторе и исполнение детской мечты: как отдыхают хоккеистыМеньше пары недель осталось до начала предсезонки у клубов КХЛ. Как проводят остаток отдыха хоккеисты? Узнаем из нашего обзора соцсетей.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
23/06 16:15Футбол
Почему на историю с футболками грузинских футболистов не надо реагироватьСпорт должен оставаться вне политики. Главный редактор «Советского спорта» объясняет свою позицию.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
12:54 Велошоссе В Оренбургской области возбуждено уголовное дело против тренера погибшей велогонщицы
12:50 Футбол ЦСКА вылетел на сбор в Австрию без Марио Фернандеса (фото)
12:46 Футбол Кононов взял 29 игроков на сбор в Австрию
12:38 Биатлон Владимир Драчев: По контракту с Логиновым идет дискуссия
12:36 Футбол Брейдо занял должность пресс-атташе московского «Локомотива»
12:31 Хоккей Игорь Шестеркин: Хочу проявить себя, чтобы доказать, что однажды смогу заменить Лундквиста
12:17 Футбол Сергей Паршивлюк: Атмосфера на «Ростов Арене» навсегда останется у меня в памяти
12:15 Футбол Фарфан может не сыграть до конца года
12:13 Футбол Дани Алвес получил предложение от «Интера»
12:04 Футбол Никола Влашич: Травма? Ничего страшного не произошло
11:43 Футбол «Спартак» и ЦСКА ведут борьбу за Кругового
11:33 Футбол Бывший глава офиса ФИФА в Москве: Блаттер не мог выплатить Платини всех денег
11:26 Дзюдо В Тольятти застрелили дзюдоиста
11:20 Футбол ЦСКА готов сделать «Васко да Гама» новое предложение по трансферу Лукаса Сантоса
11:19 Футбол Понсе дебютирует за «Спартак» на тренировочном турнире в Австрии
11:00 Баскетбол Адетокумбо признан самым полезным игроком регулярного чемпионата НБА (видео)
10:42 Футбол Неймар согласился получать в «Барселоне» на 12 миллионов меньше, чем в «ПСЖ»
10:32 Футбол «Спартак» подтвердил, что просматривает полузащитника «Вольфсбурга» Баду
10:14 Футбол Александр Алаев: У нас хорошие отношения с Федерацией футбола Грузии, поэтому мы очень удивлены
10:04 Футбол Эдгарс Гаурачс: В «Торпедо» все настроены вернуть клубу былое величие
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика