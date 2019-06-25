В Казани стартовало первенства ПФО по русским и стоклеточным шашкам

24 июня в Казани в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва им.Р.Г.Нежметдинова состоялось торжественное открытие первенства Приволжского федерального округа по русским и стоклеточным шашкам среди мальчиков и девочек до 9 лет, юношей и девушек до 11, 14 и 17 лет.

В церемонии приняли участие президент Федерации шашек России Анатолий Никитин, начальник отдела Министерства спорта Республики Татарстан Марсель Мифтахов, международный мастер, чемпион России среди мужчин Денис Шогин, заместитель директора Республиканской спортивной школы имени Р.Г.Нежметдинова, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман и главный судья соревнований, судья Всероссийской категории Сергей Кириллов.

На соревнованиях будут разыграны 48 комплектов медалей, за которые поборются около 200 спортсменов. В рамках турнира состоятся мастер-классы и сеансы одновременной игры ведущих шашистов Республики Татарстан. Так перед открытием соревнований прошел мастер-класс международного мастера Дениса Шогина «Как я стал чемпионом России», на котором он подробно рассмотрел свои партии с победного турнира.