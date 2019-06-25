Гранты на реализацию физкультурно-массовых мероприятий предусмотрели в Приморье

Проекты некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта получат поддержку в Приморье.

Получить краевые гранты смогут организации, реализующие проекты по привлечению приморцев к занятиям физкультурой и спортом.

«Это проекты, подразумевающие бесплатные регулярные тренировки, зарядки, мастер-классы с широким охватом населения на протяжении года», – отметили в департаменте физкультуры и спорта края.

Также на гранты смогут претендовать некоммерческие организации, проводящие крупные разовые мероприятия по продвижению здорового образа жизни, в котором единовременно принимает участие большое количество человек – массовые забеги, велосипедные заезды, спортивные фестивали, конкурсы, соревнования на открытых площадках.

Директор департамента Жан Кузнецов подчеркнул, очень важно внедрять новые формы поддержки организаций и инициативных людей.

«Дополнительные стимулирующие меры позволят привлечь приморцев всех возрастов к регулярным занятиям физической культурой», – сказал он.

Отметим, развитие массового спорта, создание условий для занятий физической культурой и спортом, повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта – одна из основных целей регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в Приморском крае в рамках национального проекта «Демография».