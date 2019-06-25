Кубанские регбистки – серебряные призеры третьего тура чемпионата России - Советский спорт
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25 июня 2019 13:28Краснодарский край

Кубанские регбистки – серебряные призеры третьего тура чемпионата России

В Санкт-Петербурге прошел третий тур чемпионата России по регби-7 среди женских команд.

Борьбу за трофеи, в том числе, вела команда «Кубань». В ходе турнира кубанским спортсменкам удалось пройти в финал, где они встретились с красноярской командой «Енисей-СТМ».

«Кубань» уступила со счётом 0:22. Итог – «серебро» третьего тура чемпионата. В матче за «бронзу» «РГУТИС–Подмосковье» обыграл «Красный Яр» со счетом 21:17.

Что касается двух финальных туров соревнований, то они пройдут в Краснодарском крае 6-7 и 13-14 сентября.

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