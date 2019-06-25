Спортсмены из Сочи и Краснодара завоевали награды национального первенства - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 июня 2019 13:29Краснодарский край

Спортсмены из Сочи и Краснодара завоевали награды национального первенства

Краснодарский край командировал в Татарстан пять спортсменов.

На кортах Казанской академии тенниса прошли финальные матчи первенства России среди юношей и девушек (до 17 лет).

Итог выступлений кубанцев – три награды («золото» и две «бронзы»). Отличились краснодарец Роберт Корелов, а также сочинцы Даниил Жибуль и Мария Шолохова.

В парном разряде Корелов вместе с балашихинцем Ильёй Лебедевым в титульном матче обыграл Игоря Кудряшова и Аристарха Сафонова – 3:6, 6:4, 12:10, завоевав «золото».

Жибуль в этом же виде программы вместе с тюменцем Григорием Гордеевым в матче за «бронзу» победил московский дуэт Константина Жжёнова и Артура Кукасьяна – 3:6, 6:3, 10:6.

Шолохова в одиночном разряде в малом финале одолела Анну Хватову из Саранска (6:3, 6:3), также завоевав «бронзу» турнира.

24/06 18:30Футбол
«Тамбов»: приобретений больше, чем потерьВ понедельник дебютант премьер-лиги «Тамбов» начал второй тренировочный сбор. Он, как и первый проходит в столице Белоруссии Минске.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
21/06 14:54Хоккей
Убийственный календарь КХЛ: супербитвы олигархов будут проходить чащеОтличная новость: в следующем регулярном сезоне КХЛ будет шесть матчей ЦСКА - СКА.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
24/06 11:00Хоккей
Панарин и Бобровский – главные звезды рынка свободных агентов. Где они окажутся?Главный претендент на россиян – «Флорида».
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
24/06 17:00Хоккей
Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
24/06 21:45Футбол
Ксения Коваленко: Болельщики ЦСКА упрекнули, что позвала к нам ГлушаковаШутка футболистки ЦСКА и сборной России, отреагировавшей на объявление Дениса Глушакова в инстаграме о поиске работы сообщением в комментариях: «Можешь к нам пойти, в женский», стала предметом обсуждения в СМИ.
25/06 12:30Футбол
Эквадор и Япония так и не решили, кому идти в плей-офф. А Парагваю хватило и двух очковПоследним четвертьфиналистом Кубка Америки неожиданно стала сборная Парагвая. Для этого ей даже не пришлось выходить на поле.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
23/06 07:00Хоккей
Не превратить культовое противостояние в бодягу!Предлагаемые календарем КХЛ 6 матчей в регулярке ЦСКА против СКА – перебор.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/06 14:45Хоккей
Если Карлссону дали $92 миллиона, то Панарин получит $100+?Виталий Славин – о деньгах, которые платят хоккеистам в НХЛ.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
23/06 19:00Теннис
В двух шагах от топ-10. Медведев упустил возможность пробиться в «десятку»Россиянин Даниил Медведев был в двух победах от дебюта в топ-10 рейтинга, но не сумел использовать этот шанс. В полуфинале турнире в Лондоне он уступил французу Жилю Симону – 7:6 (7:4), 4:6, 3:6.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
25/06 08:00Футбол
Андрей Бутенко: С применением VAR дело часто доходит до маразмаОдин из лучших отечественных арбитров рассказал о нововведениях в футбольных правилах, вступивших в силу на проходящих в эти дни турнирах ФИФА, и высказал свое мнение о предстоящем внедрении в РПЛ системы видеоповторов (VAR).
Dota 2 - прямая трансляция турнира
Новости
14:28 Футбол Нападающий «Уфы» перешел в «Кайрат»
14:26 Футбол «Дерби Каунти» разрешил «Челси» вести переговоры с Лэмпардом
14:20 Футбол Родственники Де Лигта посоветовали игроку перейти в «Барселону»
14:14 Футбол «Ювентус» хочет продать Игуаина
14:10 Баскетбол Римас Куртинайтис: Валиев усилит работу под кольцом
14:06 Баскетбол Валиев стал игроком «Химок»
13:59 Футбол Анюков вошел в тренерский штаб «Зенита»
13:59 Футбол Сенников считает, что из-за травмы Фарфана «Локомотиву» придется покупать нового форварда
13:51 Баскетбол Стал известен состав сборной России на Евробаскет-2019
13:45 Бокс Береговая охрана и спасатели эвакуировали семью Кличко с загоревшейся яхты
13:43 Футбол В Италии сообщили, что Каррера может возглавить клуб третьего дивизиона
13:36 Баскетбол «Торонто» сделал квалификационное предложение Де Коло
13:27 Биатлон Биатлонисты Печенкин и Чернышов дисквалифицированы на четыре года
13:26 ММА Ковингтон и Лоулер проведут поединок 3 августа
13:16 Футбол Луис Адриано: Мои личные планы – стать лучшим бомбардиром чемпионата
13:12 Футбол Луис Адриано: По тому, что мы увидели, Понсе – действительно хороший нападающий
13:07 Футбол Луис Адриано: Тренер решил нас неплохо «придавить», но мы справились
13:06 Футбол Василий Кикнадзе: Фарфан? Пока можно сказать, что все серьезно
12:54 Велошоссе В Оренбургской области возбуждено уголовное дело против тренера погибшей велогонщицы
12:50 Футбол ЦСКА вылетел на сбор в Австрию без Марио Фернандеса (фото)
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика