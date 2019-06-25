Спортсмены из Сочи и Краснодара завоевали награды национального первенства

На кортах Казанской академии тенниса прошли финальные матчи первенства России среди юношей и девушек (до 17 лет).
Итог выступлений кубанцев – три награды («золото» и две «бронзы»). Отличились краснодарец Роберт Корелов, а также сочинцы Даниил Жибуль и Мария Шолохова.
В парном разряде Корелов вместе с балашихинцем Ильёй Лебедевым в титульном матче обыграл Игоря Кудряшова и Аристарха Сафонова – 3:6, 6:4, 12:10, завоевав «золото».
Жибуль в этом же виде программы вместе с тюменцем Григорием Гордеевым в матче за «бронзу» победил московский дуэт Константина Жжёнова и Артура Кукасьяна – 3:6, 6:3, 10:6.
Шолохова в одиночном разряде в малом финале одолела Анну Хватову из Саранска (6:3, 6:3), также завоевав «бронзу» турнира.
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