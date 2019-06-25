Новосибирская штанга дождалась своих покорителей - Советский спорт
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25 июня 2019 13:32Новосибирская область

Новосибирская штанга дождалась своих покорителей

25 июня во Дворце спорта Новосибирского государственного технического университета стартовал XXVIII чемпионат России по тяжелой атлетике.

Первыми на помост вышли женщины в весовой категории до 45 кг.

Борьбы за медали, по большому счёту, не получилось. Уже первоначально заявленные веса в рывке показали, «кто, есть кто?» в наилегчайшем весе среди девушек. Александра Фурдик из Московской области заявила 56 кг, а Анастасия Корчагина с Сахалина и Надежда Панова из Забайкалья нацелились на снаряд массой 60 кг. В итоге трёх попыток Фурдик рванула 60 кг, Корчагина – 63 кг, а Панова ещё на три больше – 66 кг.

Во втором виде двоеборья расклад сил не изменился. Надежда только увеличила отрыв от преследователей и толкнув штангу весом в 87 кг, набрала в сумме 153 кг и на 15 кг в сумме двоеборья обогнала Анастасию, которой удалась только первая попытка на 75 кг. А Александра, зафиксировав штангу в 70 кг, осталась на третьем месте.

В итоге первый титул чемпиона страны, разыгранный на новосибирской земле, достался Надежде Пановой, которая выступает параллельным зачётом за Забайкальский край и Москву. Этот титул чемпионки России стал для Пановой третьим в карьере!

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