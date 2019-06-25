Представительница Республики Татарстан Алиса Валеева примет участие в 53-х летних Международных детских играх.
Валеева – победитель первенства России-2017 по скалолазанию и серебряный призер Всероссийских юношеских соревнований в дисциплине «трудность», которые прошли в этом году в Перми.
53-е летние Международные детские игры пройдут в Уфе с 10 по 13 июля 2019 года. Соревнования включают в себя 9 видов спорта, в том числе скалолазание. Участниками станут более 1500 детей возрастом от 12 до 15 лет.
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