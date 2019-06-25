Алиса Валеева примет участие в 53-х летних Международных детских играх - Советский спорт
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25 июня 2019 13:34Татарстан

Алиса Валеева примет участие в 53-х летних Международных детских играх

Соревнования пройдут в Уфе.

Представительница Республики Татарстан Алиса Валеева примет участие в 53-х летних Международных детских играх.

Валеева – победитель первенства России-2017 по скалолазанию и серебряный призер Всероссийских юношеских соревнований в дисциплине «трудность», которые прошли в этом году в Перми.

53-е летние Международные детские игры пройдут в Уфе с 10 по 13 июля 2019 года. Соревнования включают в себя 9 видов спорта, в том числе скалолазание. Участниками станут более 1500 детей возрастом от 12 до 15 лет.

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