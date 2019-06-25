Определились победители Краевой универсиады-2019

Награждение состоялось на заседании Совета ректоров Красноярского края. Поздравила и наградила лучшие вузы региона по итогам универсиады первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш.

«Мне очень приятно начать заседание Совета ректоров с этой торжественной церемонии. В краевой универсиаде приняли участие около 2300 студентов. Они разыгрывали медали по 24 видам спорта. Сегодня я с радостью хочу вручить награды лучшим вузам края по итогам большого комплексного мероприятия. Отмечу, что в рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» Красноярский край стал федеральной экспериментальной площадкой по разработке механизмов и моделей по вовлечению студентов в занятия спортом и физической культурой «Спорт в вузы», поэтому я думаю, что нас ждет совместная большая работа», – отметила Светлана Ходюш.

По итогам краевой универсиады в общекомандном зачете первое место занял Сибирский федеральный университет, второе место у Красноярского государственного педагогического университета имени В.П. Астафьева, третьим стал Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева. Также была определена призовая тройка среди вузов с численностью студентов 2500 человек. Так, в малой универсиаде победу одержал Сибирский юридический институт МВД России, серебро у Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России, замкнул тройку призеров Красноярский институт железнодорожного транспорта.