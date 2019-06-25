Определены победители второго дня всероссийских соревнований по триатлону в Альметьевске - Советский спорт
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25 июня 2019 14:56Татарстан

Определены победители второго дня всероссийских соревнований по триатлону в Альметьевске

В программе соревнований были эстафеты-микс среди элиты и юниоров.

В Альметьевске завершился второй день чемпионата России среди элиты, первенства России среди юниоров, юниорок 18-23 лет, первенства России среди юниоров, юниорок 16-19 лет, Всероссийских соревнований среди юношей, девушек 15-17 и 13-14 лет. В программе соревнований были эстафеты-микс среди элиты и юниоров.

Команда состояла из двух девушек и двух мужчин. Каждому участнику эстафеты предстояло преодолеть дистанцию 250 м плавание, 6 км велогонка и 1,6 км бег.

Всего на гонку было заявлено 6 элитных и 14 юниорских команд. Был дан общий старт.

Чемпионом России в эстафете-микс стала команда Санкт-Петербурга в составе Александры Разарёновой, Дениса Васильева, Анастасии Горбуновой, Антона Козлова.

2 место - Москва (Анастасия Полянская, Игорь Полянский, Данилова Елена, Дмитрий Полянский);

3 место - Ростовская область (Валентина Рясова, Антон Пономарев, Лихторович Татьяна, Георгий Клименко).

Среди эстафетных юниорских команд победителем Первенства России стала команда Пензенской области в составе Алины Малышевой, Канайкина Вадима, Лушниковой Дарьи, Захарова Дмитрия.

2 место - Москва (Жулдыбина Ирина, Сиротюк Максим, Чернобахтова Юлия, Надоров Иван);

3 место - Краснодарский край (Сысоева Инна, Тахидинов Ренат, Никитина Виктория, Черевацкий Яков).

Также был проведен детский забег «TIMERKIDS» и «Альметьевский триатлон».

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