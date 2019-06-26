Краснодарка и ейчанка заняли третье место на Европейских играх

Всего на турнире разыграют 200 комплектов наград. Участие в соревнованиях принимают более 4000 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые соревнуются в 15 видах спорта.

В состав российской сборной на Игры вошли 15 представителей Краснодарского края – это борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Александр Головин и Сергей Семёнов, боксёры Бахтовар Назиров и Муслим Гаджимагомедов, легкоатлеты Дмитрий Лопин и Полина Миллер, каноистка Олеся Ромасенко, батутистки Яна Павлова и Ирина Кундиус, самбистка Татьяна Казенюк, стендовик Александр Землин и спортивные акробатки Ксения Загоскина, Анастасия Паршина и Дарья Чебуланка.

Первой из представительниц Кубани успешно выступила самбистка Татьяна Казенюк. В своём весе - до 56 килограммов, она дошла до финала, где ей противостояла белорусская спортсменка Анастасия Архипова. Встреча завершилась в пользу самбистки из Армавира. Итог - заслуженное «золото».

Всед за Казенюк призёрами стали батутистки Яна Павлова и Ирина Кундиус. В синхронных прыжках они завоевали бронзовые награды, пропустив вперёд белорусских и украинских спортсменок.

II Европейские игры

Самбо, женщины до 56 кг

1 место - Татьяна Казенюк (Россия, Армавир)

2 место - Анастасия Архипова (Белоруссия)

3 место - Лор Фурнье (Франция)

3 место - Даниэла Поройняну (Румыния)

Прыжки на батуте, синхронные прыжки

1 место - Анна Нанчарова/Мария Макаринская (Белоруссия)

2 место - Светлана Малкова/Марина Кийко (Украина)

3 место - Яна Павлова (Россия, Краснодар)/Ирина Кундиус (Россия, Ейск)