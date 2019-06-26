Краснодарка и ейчанка заняли третье место на Европейских играх - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 июня 2019 13:33Краснодарский край

Краснодарка и ейчанка заняли третье место на Европейских играх

В Белоруссии проходят II Европейские игры.

Всего на турнире разыграют 200 комплектов наград. Участие в соревнованиях принимают более 4000 спортсменов из пятидесяти стран Европы, которые соревнуются в 15 видах спорта.

В состав российской сборной на Игры вошли 15 представителей Краснодарского края – это борцы греко-римского стиля Степан Марянян, Александр Головин и Сергей Семёнов, боксёры Бахтовар Назиров и Муслим Гаджимагомедов, легкоатлеты Дмитрий Лопин и Полина Миллер, каноистка Олеся Ромасенко, батутистки Яна Павлова и Ирина Кундиус, самбистка Татьяна Казенюк, стендовик Александр Землин и спортивные акробатки Ксения Загоскина, Анастасия Паршина и Дарья Чебуланка.

Первой из представительниц Кубани успешно выступила самбистка Татьяна Казенюк. В своём весе - до 56 килограммов, она дошла до финала, где ей противостояла белорусская спортсменка Анастасия Архипова. Встреча завершилась в пользу самбистки из Армавира. Итог - заслуженное «золото».

Всед за Казенюк призёрами стали батутистки Яна Павлова и Ирина Кундиус. В синхронных прыжках они завоевали бронзовые награды, пропустив вперёд белорусских и украинских спортсменок.

II Европейские игры

Самбо, женщины до 56 кг

1 место - Татьяна Казенюк (Россия, Армавир)

2 место - Анастасия Архипова (Белоруссия)

3 место - Лор Фурнье (Франция)

3 место - Даниэла Поройняну (Румыния)

Прыжки на батуте, синхронные прыжки

1 место - Анна Нанчарова/Мария Макаринская (Белоруссия)

2 место - Светлана Малкова/Марина Кийко (Украина)

3 место - Яна Павлова (Россия, Краснодар)/Ирина Кундиус (Россия, Ейск)

26/06 09:00Футбол
Валерий Чухрий: Надо не лимит менять, а все руководство РПЛБывший глава московского офиса ФИФА поделился ожиданиями от сегодняшнего заседания исполкома РФС.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
17/06 20:26Теннис
Синхронный выход. Хачанов и Медведев пробились во второй круг турниров ATPКарен Хачанов и Даниил Медведев почти одновременно одержали победы в своих первых матчах на турнирах в Англии и Германии. В Лондоне Медведев разгромил испанца Фернандо Вердаско, а в Галле Хачанов одолел серба Миомира Кецмановича.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
25/06 10:00Хоккей
Рекордное с 2003 года число россиян на драфте – эхо триумфа сборной в Квебеке!Хоккейный круговорот в России: выигрывает сборная, больше мальчишек идут в хоккей. Больше выбор у детских тренеров, больше талантов для НХЛ и сборной.
26/06 14:00Футбол
Павел Колобков: Лимит на легионеров «8+17» – прогрессивное решениеМинистр спорта РФ подвел итоги Исполкома РФС, который прошел сегодня в Москве.
16/06 05:00Бокс
Федор Лапин: За что еще дисквалифицировать, если не за такие удары Бриедиса? (видео)Российский тренер Федор Лапин, работающий с поляком Кшиштофом Гловацки, прокомментировал поражение от латвийца Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской Суперсерии.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
26/06 06:30Хоккей
Сергей Зубов избран в Зал хоккейной славы: он десятый из нашихДвукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, а ныне главный тренер ХК «Сочи» стал десятым россиянином, включенным в Зал славы в Торонто.
26/06 13:00Хоккей
Проворову положат 36 миллионов долларов? «Филадельфия» намерена раскошелиться22-летний ярославец должен подписать долгосрочный контракт.
24/06 21:45Футбол
Ксения Коваленко: Болельщики ЦСКА упрекнули, что позвала к нам ГлушаковаШутка футболистки ЦСКА и сборной России, отреагировавшей на объявление Дениса Глушакова в инстаграме о поиске работы сообщением в комментариях: «Можешь к нам пойти, в женский», стала предметом обсуждения в СМИ.
16/06 19:50Бокс
Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал КудряшоваРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.
23/06 16:30Теннис
Барти – новая первая ракетка мира! 27-я в истории!Австралийка Эшли Барти в понедельник возглавит мировой рейтинг в женском одиночнм разряде.
14/06 14:33Бокс
Фьюри, Кудряшов и Суперсерия. Что смотреть на выходныхБлижайшие выходные будут наполнены шикарными боксерскими вечерами и чтобы вы не пропустили самое важное, «Советский спорт» подготовил гайд.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
18/06 20:59Теннис
Маша разбушевалась! Шарапова выиграла первый матч после возвращенияМария Шарапова разгромила Викторию Кужмову в своем первом матче после пятимесячной паузы. В стартовом раунде турнира на Мальорке россиянка добилась победы – 7:6 (10:8), 6:0.
13/06 13:45ММА
Дастин Порье: Победой над Хабибом я впишу свое имя в историю ММАХедлайнеры карда UFC 242 Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье впервые встретились лицом к лицу в Лондоне.
25/06 19:30Хоккей
Товарищ Беттмэн, как вам пришло в голову сравнивать Кубок мира с Олимпиадой?На днях комиссар НХЛ Гари Беттмэн заявил, что, по его мнению, Кубок мира вполне может стать заменой Олимпиады на постоянной основе. Наш обозреватель в шоке от такого.
19/06 18:30Теннис
Хачанов – вновь в четвертьфинале в Галле. Третий раз подрядРоссиянин Карен Хачанов третий раз подряд вышел в четвертьфинал турнира в Галле. Вчера он в трех партиях обыграл хозяина кортов, немца Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 3:6, 6:4.
16/06 10:41ММА
Федор Емельяненко еще побьется. Нас ждут бои в Японии, США и России42-летний легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко подписал новый контракт с американской лигой Bellator, по которому проведет еще три поединка. «Советский спорт» рассказывает, где Последний император будет выступать и какие его ждут соперники.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
13/06 12:00ММА
Хабиб Нурмагомедов: Конор умолял меня не убивать его, а теперь он хочет реванш?В Лондоне состоялась пресс-конференция с участием Хабиба Нурмагомедова – чемпиона UFC в легком весе. Нурмагомедов вернется в октагон 7 сентября в Абу-Даби в поединке против Дастина Порье.
24/06 17:00Хоккей
Рано говорить о перспективах Подколзина в НХЛ. Пусть проявит себя в СКАРоссиянину многое придется доказать в КХЛ.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
26/06 09:15Футбол
Карпин против «Спартака»: наши топ-клубы начинают супертурнирСегодня в австрийском Пеллау стартует представительный турнир с участием «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова». Рассказываем о главных интригах.
Новости
14:51 Футбол «Спартак» провел часовую тренировку в день матча с «Ростовом»
14:49 Футбол Гинер: Новый лимит? В ЦСКА больше всех русских футболистов, не обращаю на это внимание
14:46 Футбол Эмболо перейдет из «Шальке» в «Боруссию» (Менхенгладбах)
14:44 Хоккей Скотт вернулся из ЦСКА в «Брюнес»
14:37 Хоккей Голдобин получил квалификационное предложение от «Ванкувера»
14:33 Хоккей Дюшен может подписать контракт с «Монреалем»
14:30 Футбол Сергей Семак: Я против лимита как такового
14:25 Баскетбол Евгений Валиев: Контракт на два года с «Химками» – это импульс для моей карьеры
14:20 Футбол Александр Медведев: Новый лимит на легионеров создает большие проблемы для участников еврокубков
14:10 Футбол Александр Медведев: В «Зенит» придут максимум три игрока
14:10 Футбол Источник: Дмитрий Комбаров присоединился к «Крыльям Советов»
14:07 Футбол Валерий Газзаев: Лимит на легионеров вообще надо отменить
14:05 Футбол «Манчестер Юнайтед» наймет скаутов для поиска будущих звезд в Испании и Франции
13:52 Футбол Павел Колобков: Вопрос расширения РПЛ актуален
13:50 Формула-1 Тото Вольфф: Возможно, Хэмилтон – лучший пилот всех времен
13:45 Футбол РПЛ изменила расписание матчей между «Зенитом» и «Уфой»
13:38 Хоккей СК опроверг информацию о том, что главным подозреваемым в убийстве жены Соколова стал ее младший сын
13:35 Бокс Ломаченко и Кэмпбелл встретятся 31 августа
13:28 Хоккей Борис Михайлов: С изменениями разметки атак и бросков может стать больше
13:20 Футбол «Чайка» проведет следующий сезон на «Ростов-Арене»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика