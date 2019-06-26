Новосибирцы покорили Китай

В состав сборной России на этом мировом спортивном форуме выступало сразу четверо новосибирцев. Это – Дмитрий Минин, Илья Литвинчук, Алина Подольская и Денис Казанцев. А возглавлял сборную страны ещё один новосибирец Сергей Сыщиков.
В итоге недельного противостояния под одной из четырёх священных гор китайских буддистов, наши ушуисты завоевали семь медалей: шесть в личных зачётах и одну в командном. Чемпионами мира стали Илья Литвинчук (традиционный гуньшу) и Алина Подольская (традиционный цзяньшу). Подольская добавила в свою копилку ещё одно золото, выступаю в составе команды в цзитисянму.
Победители и призёры VIII чемпионата мира по кунгфу:
1 место – Илья Литвинчук (традиционный гуньшу)
1 место – Алина Подольская (прямой меч)
2 место – Илья Литвинчук (шаолинь цюань)
2 место – Дмитрий Минин (традиционный Цзяньшу, прямой меч)
2 место – Дмитрий Минин (чацюань)
2 место – Денис Казанцев (традиционный Даошу, меч дао)
1 место – сборная России, в её составе Подольская Алина (цзитисян – командное выступление)
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