Новосибирцы покорили Китай

В состав сборной России на этом мировом спортивном форуме выступало сразу четверо новосибирцев. Это – Дмитрий Минин, Илья Литвинчук, Алина Подольская и Денис Казанцев. А возглавлял сборную страны ещё один новосибирец Сергей Сыщиков.

В итоге недельного противостояния под одной из четырёх священных гор китайских буддистов, наши ушуисты завоевали семь медалей: шесть в личных зачётах и одну в командном. Чемпионами мира стали Илья Литвинчук (традиционный гуньшу) и Алина Подольская (традиционный цзяньшу). Подольская добавила в свою копилку ещё одно золото, выступаю в составе команды в цзитисянму.

Победители и призёры VIII чемпионата мира по кунгфу:

1 место – Илья Литвинчук (традиционный гуньшу)

1 место – Алина Подольская (прямой меч)

2 место – Илья Литвинчук (шаолинь цюань)

2 место – Дмитрий Минин (традиционный Цзяньшу, прямой меч)

2 место – Дмитрий Минин (чацюань)

2 место – Денис Казанцев (традиционный Даошу, меч дао)

1 место – сборная России, в её составе Подольская Алина (цзитисян – командное выступление)