Роман Семенов стал чемпионом Европейских игр - Советский спорт
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26 июня 2019 13:37Омская область

Роман Семенов стал чемпионом Европейских игр

Омский аэробист успешно выступил в составе сборной России.

В Минске продолжаются II Европейские игры, в которых за награды в 19 видах спорта сражаются около 4000 участников из 50 стран Европы.

Сегодня на «Минск-Арене» завершились соревнования по спортивной аэробике в группе. В составе сборной России выступал представитель Омской области, мастер спорта международного класса, чемпион Европы 2019 года Роман Семёнов. Наша команда вышла на помост четвертой после Румынии, Италии и Великобритании и показала свое мастерство. В итоге судьи поставили нашу группу на первое место с результатом 22,250 балла.

Однако россиянам пришлось ждать, как выступят еще три команды: Болгария, Испания и Белоруссия. Вплотную к нам подобрались болгары, набравшие 22,186 балла. Не смогли составить нам конкуренцию испанцы (20,433) и белорусы (17,894). Таким образом, сборная России с Романом Семёновым в составе выиграла «золото».

Для Омской области эта медаль высшей пробы стала уже третьей на Европейских играх. Ранее стрелок Виталина Бацарашкина выиграла «золото» в миксте (пневматический пистолет с 10 метров), а гимнастки Вера Бирюкова и Анастасия Шишмакова в составе сборной России в групповых упражнениях выиграли «золото» в упражнении с пятью мячами и «бронзу» по сумме двух видов.

Соревнования в Минске завершатся 30 июня. Омскую область на Европейских играх помимо Виталины Бацарашкиной, Веры Бирюковой, Анастасии Шишмаковой и Романа Семёнова, представляют гребцы Анастасия Панченко, Вера Собетова, Роман Аношкин и Владислав Литовка. Сегодня наши мастера байдарки успешно преодолели квалификационные заезды, напрямую попав в финальную часть.

На Играх выступают и еще два воспитанника омского спорта – Екатерина Поляшова (баскетбол 3х3, Новосибирская область) и Кристина Сивкова (легкая атлетика, Москва). Баскетболистки остановились на стадии четвертьфинала, а легкоатлеты еще продолжают выступления.

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