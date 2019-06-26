Дражен Анзулович – новый главный тренер БК «Енисей»

Свою тренерскую карьеру Анзулович начал в 2001 году и с тех пор уже успел поработать в чемпионатах Хорватии, Украины, Бельгии, Литвы, Польши и Китая. Дражен также возглавлял российскую команду «Урал-Грейт» в 2007-2008 годах.

С хорватской «Цибоной» Дражен Анзулович трижды выигрывал золото национального чемпионата. С «Шарлеруа» становился чемпионом Бельгии.

Предыдущим местом работы Дражена была сборная Хорватии, которая под его руководством выступала в квалификации чемпионата мира 2019. Хорватская дружина попала в группу «J» вместе со сборными Литвы, Италии, Польши, Венгрии и Нидерландов. С четырьмя победами в двенадцати матчах хорваты заняли пятое место в сикстете.

Дражен Анзулович, главный тренер мужской команды БК «Енисей»:

- Я впервые буду возглавлять команду Единой Лиги ВТБ, однако ранее у меня был опыт работы с российской командой «Урал-Грейт». Я надеюсь, что у нас с «Енисеем» будет хороший сезон. Мы будем готовиться к каждой игре так, чтобы показывать наш максимум и бороться за победу с любым соперником.

Решение о том, чтобы возглавить «Енисей» я принял после нашей встречи с директором клуба Владимиром Петроковским. Я приезжал в Красноярск, и мы на протяжении целого дня очень подробно обсуждали задачи, которые будут ставиться перед командой, а также то, как совпадают клубные амбиции и мои тренерские. В результате мы подписали соглашение.

Мои ожидания от сезона сводятся к тому, что мы должны играть на максимуме. В каждой игре мы будем искать возможность одержать победу. Я хочу видеть полную мобилизацию игроков для того, чтобы делать свою работу. Мы будем тренироваться, и у нас будет хорошая атмосфера в коллективе для того, чтобы побеждать.

Мы будем строить команду, которая будет играть одинаково энергично и агрессивно на обеих половинах площадки. В защите мы будем уделять внимание каждой детали. Мы будем стараться играть системно как в защите, так и в нападении, а также контролировать игру на протяжении сорока минут. Для этого мы будем работать как над мелочами, так и над глобальными задачами. Для меня первая тренировка или последняя, первые секунды матча или его концовка – не важно, мы будем выкладываться одинаково всегда, для того, чтобы добиться максимального качества. А максимальное качество для меня – это победа.

Владимир Петроковский, директор БК «Енисей»:

- Прошлый сезон показал, что конкуренция в Единой Лиге ВТБ обостряется, и качество команд наших соперников с каждым годом улучшается.

Едина Лига ВТБ – это турнир, в котором играют не только российские, но и европейские команды, и нам необходимо продолжать развивать клуб, соответствующий европейским стандартам. Поэтому мы приняли решение пригласить опытного тренера европейского уровня, который поможет нам построить команду с желанием бороться за каждый мяч и настроем побеждать в каждой игре. Мы постарались сохранить основной костяк игроков, подбирается очень боеспособный коллектив.

От нового сезона мы ждём ещё более жесткой и конкурентной борьбы и ещё более интересных, ярких и запоминающихся игр, которые порадуют наших болельщиков.