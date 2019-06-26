Красноярский край примет 10 дисциплин X зимней Спартакиады учащихся России в 2020 году

По итогам заседания конкурсной комиссии были определены три региона, на территории которых пройдут спортивные игры.
Лидером по количеству принимаемых соревнований стал Красноярский край. На территории региона пройдут финальные состязания по десяти видам спорта: биатлону, горнолыжному спорту, конькобежному спорту (шорт-трек), лыжным гонкам, сноуборду, спортивному ориентированию, фигурному катанию на коньках, фристайлу, хоккею (юноши, девушки) и хоккею с мячом (юноши). Также в Красноярске состоятся церемонии открытия и закрытия X зимней Спартакиады учащихся России 2020 года.
На втором месте оказался Пермский край. На его территории пройдут финальные соревнования по двум видам спорта: лыжному двоеборью и прыжкам на лыжах с трамплина.
Финальные состязания по конькобежному спорту пройдут в Челябинской области.
Места проведения финальных соревнований по бобслею (скелетон), керлингу и санному спорту определяются.
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