Татарстанец Семен Манаков выиграл первенство России в беге на 110 метров с барьерами

С 21 по 23 июня в Саранске прошло первенство России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены более чем из 60 регионов страны.
Татарстанец Семен Манаков (воспитанник нижнекамских тренеров Олега Пермякова и Владимира Быкова) выиграл первенство в беге на 110 метров с барьерами. В финальном забеге Семен занял показал результат 13,73 сек. Второе место у Даниила Робертова (Санкт-Петербург) – 14,08 сек. Бронза у Евгения Ламанова (Новосибирская область) – 14,15 сек.
Это уже пятая победа Семена на первенствах России. Он дважды становился победителем зимних юношеских первенств в Смоленске и Новочебоксарске, выигрывал летнее юношеское первенство в Челябинске, зимнее юниорское первенство в Волгограде.
Отметим также, что результат, показанный татарстанцем, на сегодняшний день занимает шестое место в Европейском рейтинге среди спортсменов до 20 лет.
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