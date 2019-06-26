Татарстанец Семен Манаков выиграл первенство России в беге на 110 метров с барьерами

С 21 по 23 июня в Саранске прошло первенство России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет. В соревнованиях принимали участие сильнейшие спортсмены более чем из 60 регионов страны.

Татарстанец Семен Манаков (воспитанник нижнекамских тренеров Олега Пермякова и Владимира Быкова) выиграл первенство в беге на 110 метров с барьерами. В финальном забеге Семен занял показал результат 13,73 сек. Второе место у Даниила Робертова (Санкт-Петербург) – 14,08 сек. Бронза у Евгения Ламанова (Новосибирская область) – 14,15 сек.

Это уже пятая победа Семена на первенствах России. Он дважды становился победителем зимних юношеских первенств в Смоленске и Новочебоксарске, выигрывал летнее юношеское первенство в Челябинске, зимнее юниорское первенство в Волгограде.

Отметим также, что результат, показанный татарстанцем, на сегодняшний день занимает шестое место в Европейском рейтинге среди спортсменов до 20 лет.