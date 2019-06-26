Ольга Те стала чемпионкой России по тяжелой атлетике - Советский спорт
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26 июня 2019 17:43Омская область

Ольга Те стала чемпионкой России по тяжелой атлетике

Еще два «малых золота» омичка выиграла в отдельных видах.

В Новосибирске стартовал чемпионат России по тяжелой атлетике. Турнир, который проходит в столице Сибири впервые, собрал около 250 спортсменов из 64 регионов страны. Чемпионат России – один из главных этапов подготовки к формированию национальной команды для участия в чемпионате мира 2019 года. Медали будут разыграны в 10 женских и 10 мужских весовых категориях.

Омскую область на турнире представляет мастер спорта международного класса, победительница первенства Европы-2018 Ольга Тё. В весовой категории до 59 кг омичка сразу захватила инициативу, подняв с первого раза в рывке 90 кг. Следующие попытки нашей спортсменки (два подхода по 95 кг) оказались неудачными, однако соперницы так и не смогли повторить стартовый вес Ольги, и она стала обладательницей малой золотой медали.

В толчке Ольга Тё в первом подходе подняла 108 килограммов. Главным конкурентом нашей спортсменки была Наталья Хлёсткина из Санкт-Петербурга, которая взяла 110 кг. В третьей попытке омичка подняла 112 кг, тогда как тяжелоатлетка из Северной столицы провела два подхода неудачно. Таким образом, Ольга взяла еще одно «малое золото».

По сумме же двух упражнений омская спортсменка набрала 202 кг, что, конечно, оказалось выше, чем у конкурентов. Наталья Хлёсткина выиграла «серебро» (196 кг), Татьяна Алеева (Кемеровская область, 188 кг) – «бронзу».

Добавим, что наставниками Ольги Тё являются ее отец Сергей Тё и Владимир Кольцов.

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